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Les services du Premier ministre contestent les accusations de harcèlement

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Les services du Premier ministre contestent les accusations de harcèlement
Les services du Premier ministre contestent les accusations de harcèlement

Les services du Premier ministre ont réagi mercredi aux accusations portées devant la justice après la révélation par France Inter d’un signalement concernant des suicides et tentatives de suicide au sein de cette administration. Dans un courrier consulté par l’AFP, Matignon revient sur les différents cas évoqués et présente une version des faits sensiblement différente. L’affaire concerne une fonctionnaire ayant tenté de mettre fin à ses jours et porté plainte, une autre tentative, deux suicides et une mort suspecte.

Une contre-attaque de Matignon

Un signalement pour harcèlement moral et mise en danger d’autrui a été transmis en juin à la procureure de Paris, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire. Matignon pointe désormais la responsabilité de la fonctionnaire qui a tenté de se suicider, contestant ainsi la qualification des faits présentés dans la plainte initiale. Cette contre-offensive vise à remettre en cause les accusations portées contre l’administration.

L’affaire révélée lundi met en lumière une série de drames survenus au sein des services du Premier ministre. Les versions contradictoires des faits entre la plaignante et Matignon seront désormais examinées par la justice dans le cadre de l’enquête en cours.

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