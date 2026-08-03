Accusé de viol, le jeune maire de Concarneau refuse de quitter provisoirement ses fonctions

L’opposition municipale de Concarneau demande à Quentin Le Gaillard de se mettre provisoirement en retrait de ses fonctions exécutives. Élu maire sous l’étiquette Les Républicains en mars 2026, à seulement 28 ans, il fait l’objet d’une plainte pour viol déposée au cours du même mois. L’élu conteste catégoriquement les accusations.

Dans un communiqué diffusé dimanche sur les réseaux sociaux, le groupe Concarneau Citoyenne et Participative considère que la fonction de maire impose une responsabilité particulière ainsi qu’une relation de confiance avec les habitants. Les élus de gauche réclament donc une mise en retrait temporaire, le temps que la justice fasse la lumière sur cette affaire.

L’opposition précise cependant respecter la présomption d’innocence et ne pas vouloir se substituer aux enquêteurs. Elle affirme que sa demande s’inscrit dans son engagement contre les violences sexistes et sexuelles. Cette position place désormais la plainte au cœur du débat politique local, quelques mois seulement après les élections municipales.

Quentin Le Gaillard dénonce une tentative de le salir

Le maire refuse de suivre cette demande et assure qu’il continuera à exercer pleinement ses responsabilités. Dans un communiqué publié le 31 juillet, Quentin Le Gaillard nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il souligne que la plainte a été déposée en pleine campagne électorale et y voit une volonté manifeste de porter atteinte à sa réputation.

L’ancien chef de cabinet du conseil départemental annonce également son intention de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Cette contre-offensive judiciaire ne remet toutefois pas en cause la procédure initiale, dont les éventuelles suites dépendront des investigations et des décisions du parquet.

Le parquet de Quimper ne s’est pas encore exprimé sur l’état du dossier. Quentin Le Gaillard demeure présumé innocent. Son maintien à la tête de la municipalité risque néanmoins d’entretenir les tensions politiques à Concarneau tant que la justice n’aura pas apporté de premiers éléments sur les accusations.