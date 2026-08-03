«Mes enfants sont venus me dire adieu» : Phil Collins révèle avoir frôlé la mort à cause de l’alcool

À 75 ans, Phil Collins s’est livré avec une rare franchise sur les conséquences de son addiction à l’alcool. L’ancien chanteur et batteur de Genesis a raconté avoir traversé une crise médicale extrêmement grave en 2024, au point que ses proches ont cru qu’il ne survivrait pas. L’artiste explique que ses enfants ont été appelés à son chevet pour lui dire un dernier adieu, alors que les médecins envisageaient les décisions les plus critiques concernant sa prise en charge. Lui-même affirme ne garder aucun souvenir de ces instants.

Sept mois d’hospitalisation après une défaillance de plusieurs organes

Phil Collins raconte que son état s’est brutalement aggravé après une rechute dans sa consommation d’alcool. Ses reins et plusieurs organes ont progressivement cessé de fonctionner, provoquant une hospitalisation qui a duré près de sept mois : « Des gens venaient me dire au revoir. Mais je ne m’en souviens pas. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Tout le monde pensait qu’il ne me restait plus beaucoup de temps. Des décisions devaient être prises sur un éventuel maintien en vie. J’ai eu énormément de chance de m’en sortir. »

Une addiction installée au fil des années

Le musicien avait déjà évoqué par le passé ses difficultés avec l’alcool, notamment après des épreuves personnelles et familiales. Il reconnaît que sa consommation était devenue excessive, allant jusqu’à boire du vin dès le matin, avant que son état de santé ne se dégrade gravement. Depuis cet épisode, Phil Collins assure n’avoir plus consommé une seule goutte d’alcool.

Une santé toujours fragile

Déjà confronté à de nombreux problèmes de santé ces dernières années, Phil Collins souffre notamment de séquelles neurologiques, de difficultés à se déplacer et de plusieurs pathologies qui l’ont contraint à mettre un terme à sa carrière sur scène. Il vit désormais avec l’assistance permanente d’une infirmière à domicile et poursuit sa rééducation.

Une carrière incroyable malgré les épreuves

Figure majeure de la musique britannique, Phil Collins a marqué plusieurs générations avec Genesis puis en solo grâce à des titres comme In the Air Tonight, Against All Odds, Another Day in Paradise ou encore You’ll Be in My Heart. Malgré les lourdes conséquences de ses problèmes de santé, il continue de partager son histoire et son parcours de reconstruction, affirmant aujourd’hui être sobre depuis cette épreuve qui a failli lui coûter la vie.