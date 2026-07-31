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Mort de Léa Boumard, candidate à Miss Excellence Pays de Loire : la piste du suicide privilégiée

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Mort de Léa Boumard, candidate à Miss Excellence Pays de Loire : la piste du suicide privilégiée
Mort de Léa Boumard, candidate à Miss Excellence Pays de Loire : la piste du suicide privilégiée

Le monde des concours de beauté est sous le choc après la mort de Léa Boumard, candidate à l’élection Miss Excellence Pays de Loire 2026. La jeune femme, âgée de 22 ans, est décédée à la suite d’un accident de la route survenu dans le Maine-et-Loire. Elle devait participer à l’élection régionale dans les jours qui suivaient. Selon les premières constatations des enquêteurs, les éléments recueillis au cours de l’enquête ont conduit les autorités judiciaires à privilégier la piste d’un acte volontaire. Le procureur de la République d’Angers a indiqué que l’accident serait d’origine volontaire, tout en précisant que les investigations se poursuivent afin d’établir avec précision les circonstances du drame.

Le comité Miss Excellence rend hommage à la jeune candidate

Le comité Miss Excellence Pays de Loire a annoncé la disparition de Léa Boumard dans un communiqué publié dans la nuit du 27 au 28 juillet. Les organisateurs ont exprimé leur profonde émotion et adressé leurs condoléances à la famille ainsi qu’aux proches de la jeune femme : « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Léa Boumard, candidate à l’élection Miss Excellence Pays de Loire 2026, survenue ce dimanche 26 juillet. Pour des raisons évidentes, nous ne donnerons pas davantage de précisions sur les circonstances de son décès. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. » Cette annonce a suscité une vive émotion parmi les autres candidates, les membres du comité et les internautes, nombreux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Une enquête toujours en cours

Les investigations se poursuivent sous l’autorité du parquet d’Angers afin de confirmer les circonstances exactes du décès. À ce stade, les autorités indiquent que la piste d’un acte volontaire est privilégiée, sans que les conclusions définitives de l’enquête n’aient encore été rendues publiques. La disparition de Léa Boumard intervient alors qu’elle s’apprêtait à défendre ses chances lors de l’élection régionale de Miss Excellence Pays de Loire 2026, un rendez-vous qu’elle préparait depuis plusieurs mois et qui devait marquer une étape importante de son parcours.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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