Un pilote arrêté après son vol avec 70 000 comprimés d’ecstasy dans sa valise

Un pilote de ligne malaisien de 39 ans a été arrêté à Jakarta avec 70 000 comprimés d’ecstasy et de la méthamphétamine à son arrivée d’un vol en provenance de Kuala Lumpur. Il aurait reconnu transporter la drogue pour un réseau international, risquant la réclusion à perpétuité ou la peine capitale en Indonésie.

Un pilote de ligne malaisien de 39 ans a été arrêté mercredi soir à l’aéroport international de Jakarta avec plus de 70 000 comprimés d’ecstasy. L’homme venait d’effectuer un vol en provenance de Kuala Lumpur lorsqu’il a été contrôlé par les services douaniers indonésiens. Les agents ont découvert 14 sachets contenant les comprimés dans sa valise, ainsi que quatre grammes de méthamphétamine dans son bagage à main. Une analyse d’urine s’est également révélée positive à la méthamphétamine, à la MDMA et à la cocaïne. Selon les autorités, ces résultats indiqueraient que le pilote se trouvait sous l’influence de plusieurs substances au moment du vol. L’identité de son employeur n’a pas été officiellement annoncée par les douanes, mais le numéro du vol concerné correspondrait à celui d’une liaison assurée par Malaysia Airlines.

Une livraison rémunérée plus de 10 000 euros

Au cours de ses premières déclarations, le suspect aurait reconnu qu’une personne lui avait demandé de transporter les stupéfiants jusqu’à Jakarta. Un contact devait récupérer la marchandise à son arrivée. En échange, le pilote devait recevoir 50 000 ringgits malaisiens, soit environ 10 600 euros. Il aurait également affirmé qu’il s’agissait de sa troisième tentative de transport de drogue, après une opération en Malaisie et une précédente livraison en Indonésie. La police le soupçonne désormais d’appartenir à un réseau international. Malaysia Airlines affirme prendre les accusations au sérieux, coopérer avec les autorités et avoir ouvert une enquête interne. Inculpé au titre de la législation indonésienne sur les stupéfiants, le pilote encourt la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine capitale. L’Indonésie applique l’une des politiques antidrogue les plus sévères au monde, même si aucune exécution n’y a été réalisée depuis 2016. Environ 500 condamnés, dont près de 90 ressortissants étrangers, se trouveraient actuellement dans les couloirs de la mort du pays.