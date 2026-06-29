La Malaisie prolonge d’un an les recherches du vol MH370 disparu

Le gouvernement malaisien a annoncé la prolongation d’un an de son contrat avec la société d’exploration sous-marine Ocean Infinity afin de poursuivre les recherches de l’épave du vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu en mars 2014 avec 239 personnes à bord.

Le Boeing 777 assurait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin lorsqu’il a disparu des radars avec ses 227 passagers et ses 12 membres d’équipage. Plus de douze ans après les faits, cette disparition demeure l’un des plus grands mystères de l’histoire de l’aviation civile.

Le ministre malaisien des Transports, Anthony Loke, a indiqué que le contrat avec Ocean Infinity était prolongé du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

Cette décision, a-t-il expliqué, reflète « l’engagement constant et inébranlable du gouvernement à apporter une conclusion à cette affaire pour les proches des passagers du vol MH370 ».

Ocean Infinity avait déjà mené des recherches jusqu’en 2018 sans parvenir à localiser l’appareil. L’an dernier, la société avait signé un nouvel accord avec la Malaisie pour reprendre les opérations dans une zone de 15 000 km² située dans le sud de l’océan Indien.

Selon les termes du contrat, Ocean Infinity ne percevra les 70 millions de dollars prévus que si elle parvient à retrouver l’épave de l’avion.

La prolongation annoncée permettra à l’entreprise d’explorer une zone restante de 7 428,54 km², qui n’a pas encore pu être inspectée.

Anthony Loke a précisé que cette extension tenait également compte des engagements commerciaux d’Ocean Infinity. Une partie des navires et des équipements de recherche devra être temporairement redéployée vers une autre mission entre novembre 2026 et avril 2027, ce qui nécessite davantage de temps pour achever l’exploration de la zone ciblée.

Malgré plusieurs campagnes internationales de recherche menées au cours de la dernière décennie, aucune localisation définitive de l’épave n’a été obtenue. Seuls quelques débris attribués au MH370 ont été retrouvés sur les côtes de plusieurs pays de l’océan Indien.

Les familles des victimes continuent d’espérer que cette nouvelle phase de recherches permettra enfin d’élucider les circonstances de la disparition du vol MH370 et d’apporter des réponses attendues depuis plus de douze ans.