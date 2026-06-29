La BEI quadruple ses prêts à la défense et débloque 670 millions pour la France

La Banque européenne d’investissement a franchi un cap majeur en 2025. L’institution basée à Luxembourg a porté ses financements dans la défense à 4 milliards d’euros, soit quatre fois plus qu’en 2024. La France a bénéficié de 670 millions d’euros de ces prêts, selon les chiffres communiqués mardi par la BEI. Ce secteur, quasi absent du portefeuille de la banque il y a encore trois ans, représente désormais environ 5 % de ses engagements totaux.

Un tabou levé après des décennies

Ce bouleversement reflète un changement de doctrine. Pendant des décennies, la BEI refusait de financer des investissements militaires. Mais le contexte sécuritaire en Europe a conduit l’institution à lever ce tabou. Elle a arrêté une série de mesures visant à renforcer les investissements dans la sécurité, la défense et les matières premières critiques. Le plus gros prêt jamais accordé à une entreprise illustre ce virage : 3 milliards d’euros ont été signés avec l’avionneur Airbus pour soutenir ses programmes de défense.

Airbus, symbole du nouveau cap

Cette montée en puissance s’inscrit dans une stratégie européenne plus large. La BEI, principal financeur des infrastructures de l’Union, rééquilibre progressivement ses priorités. La défense est devenue un axe central, au même titre que les matières premières stratégiques. Un réalignement qui traduit les nouvelles urgences du continent face aux menaces géopolitiques.