— Supercoupe d’Europe : le PSG bat Aston Villa (2-1) et signe un doublé historique

Le PSG s'impose 2-1 contre Aston Villa en Supercoupe d'Europe à Salzbourg, grâce aux buts de Kvaratskhelia et Doué. Après l'égalisation de Madjo juste avant la mi-temps, le PSG, solidement défendu par Safonov, remporte son deuxième titre consécutif, rejoignant ainsi un club prestigieux dans l'histoire de la compétition.

Le Paris Saint-Germain commence sa saison avec un nouveau trophée. Opposé à Aston Villa ce mercredi à Salzbourg, le club parisien s’est imposé 2-1 en Supercoupe d’Europe, grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Brian Madjo avait égalisé juste avant la pause pour les Anglais. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2025, le PSG conserve son titre et devient seulement le quatrième club de l’histoire à remporter deux éditions consécutives de la Supercoupe d’Europe.

Kvaratskhelia débloque la finale

Paris prend rapidement le contrôle du ballon et accentue progressivement sa pression sur la surface anglaise. À la 20e minute, Khvicha Kvaratskhelia est servi à l’entrée de la surface. Le Géorgien se remet sur son pied droit et déclenche une frappe sèche qui trompe Marco Bizot côté fermé. Le PSG mène 1-0. Aston Villa ne s’effondre pas et commence au contraire à poser de sérieux problèmes à la défense parisienne. Brian Madjo se montre particulièrement dangereux. À la 28e minute, le jeune attaquant est trouvé à quelques mètres du but mais ne parvient pas à cadrer sa tête. À la 41e, il échappe encore au marquage sur corner avant de manquer une nouvelle occasion.

Aston Villa égalise juste avant la pause

La pression anglaise finit par payer à la 45e minute. John McGinn adresse un centre depuis le côté droit et Brian Madjo prend le dessus au second poteau. L’attaquant devance son défenseur et marque en taclant du pied gauche. Aston Villa revient à 1-1 juste avant la mi-temps. La fin de première période est difficile pour les Parisiens. Aston Villa impose davantage d’intensité physique et multiplie les situations dangereuses. Matvey Safonov doit notamment intervenir sur plusieurs ballons chauds pour empêcher les Anglais de prendre l’avantage.

Safonov maintient Paris dans le match

Au retour des vestiaires, Aston Villa continue de pousser. À la 51e minute, Madjo profite d’un duel remporté face à Marquinhos et sert McGinn. Le capitaine anglais repique sur son pied gauche et déclenche une frappe qui oblige Safonov à réaliser une grosse parade sur sa droite. Le gardien parisien est encore sollicité quelques minutes plus tard. Villa exploite les espaces laissés par Paris et continue de menacer une défense mise sous pression. Safonov répond présent et permet au PSG de rester à hauteur.

Désiré Doué délivre le PSG

Paris reprend finalement l’avantage à la 61e minute. Désiré Doué est lancé dans le dos de la défense anglaise et se retrouve seul face à Bizot. Pensant être hors-jeu, l’international français poursuit néanmoins son action et bat le gardien d’une frappe du pied gauche. Matty Cash couvrait à l’opposé : le but est validé. Le PSG mène 2-1. Les Parisiens disposent ensuite d’occasions pour faire le break. Ousmane Dembélé s’enferme dans la défense après une série de dribbles dans la surface, mais le ballon revient sur Kvaratskhelia. Le Géorgien tente de piquer son ballon au-dessus de Bizot sans parvenir à cadrer.

Aston Villa pousse jusqu’au bout

Aston Villa refuse d’abandonner. Les Anglais continuent d’attaquer et Safonov doit notamment s’interposer sur une tentative puissante d’Hemmings. À la 82e minute, Tammy Abraham accélère plein axe avant de décaler Alysson sur la droite. Son centre traverse toute la surface parisienne sans trouver de partenaire. Le PSG tient jusqu’au coup de sifflet final et s’impose 2-1. Kvaratskhelia et Doué offrent à Paris son premier trophée de la saison, tandis que Safonov a multiplié les interventions lorsque les Parisiens ont été bousculés.

Le PSG rejoint l’Ajax, l’AC Milan et le Real Madrid

Ce nouveau succès permet surtout au PSG d’entrer dans un cercle extrêmement fermé. Paris devient le quatrième club de l’histoire à remporter deux éditions consécutives de la Supercoupe d’Europe. Avant lui, seuls trois clubs avaient réalisé cette performance : l’Ajax, vainqueur des éditions 1973 et 1975, aucune édition n’ayant été disputée en 1974, l’AC Milan, sacré en 1989 et 1990, et le Real Madrid, vainqueur en 2016 et 2017. Sacré une première fois en 2025 après avoir renversé Tottenham et remporté la séance de tirs au but, le PSG conserve donc son trophée un an plus tard. Paris compte désormais deux Supercoupes d’Europe à son palmarès, remportées consécutivement en 2025 et 2026.