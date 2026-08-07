— Le Real Madrid recrute Yan Diomandé, pour 140 millions d’euros, un record pour le club espagnol

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Yan Diomandé. L’ailier international ivoirien de 19 ans quitte le RB Leipzig et s’engage pour 7 saisons avec le club espagnol, soit jusqu’au 30 juin 2033. Le montant exact de l’opération n’a pas été communiqué officiellement, mais le transfert est estimé à 125 millions d’euros auxquels pourraient s’ajouter entre 10 et 15 millions d’euros de bonus.

Un transfert qui peut atteindre 140 millions d’euros

Le Real Madrid réalise ainsi l’une des opérations les plus importantes de son histoire. Avec 125 millions d’euros de partie fixe et des bonus susceptibles de porter l’addition jusqu’à 135 ou 140 millions d’euros, Yan Diomandé peut devenir le joueur le plus cher jamais recruté par le club madrilène. Le précédent record était détenu par Jude Bellingham, arrivé du Borussia Dortmund en 2023 pour 103 millions d’euros hors bonus, avec un montant total pouvant atteindre environ 134 millions d’euros. À seulement 19 ans, Diomandé devient également le joueur africain ayant fait l’objet du transfert le plus élevé de l’histoire du football. Il dépasse très largement le montant payé par Arsenal pour Nicolas Pépé en 2019.

Le Real Madrid lui offre un contrat jusqu’en 2033

Le club madrilène a confirmé l’accord conclu avec le RB Leipzig et la durée particulièrement longue du contrat du joueur. Diomandé est désormais lié au Real jusqu’au 30 juin 2033. Cette durée témoigne de la place que le club entend accorder à l’Ivoirien dans son projet sportif. Le Real ne recrute pas seulement l’un des joueurs les plus prometteurs de Bundesliga : il sécurise son avenir pour les 7 prochaines saisons.

Une explosion spectaculaire en Bundesliga

Yan Diomandé ne compte qu’une saison complète dans le championnat allemand, mais elle a suffi pour faire exploser sa valeur. Arrivé au RB Leipzig en 2025 après son passage à Leganés, l’ailier ivoirien s’impose immédiatement comme l’une des révélations de Bundesliga. Il dispute 33 rencontres de championnat durant la saison 2025-2026, inscrit 12 buts et délivre 8 passes décisives. Leipzig termine à la 3e place et décroche sa qualification pour la Ligue des champions.

De Leganés au Real Madrid en à peine plus d’un an

L’ascension du jeune Ivoirien est particulièrement rapide. Diomandé évolue encore à Leganés lors de la saison 2024-2025 et ne dispute que 10 rencontres avec l’équipe première avant son départ vers l’Allemagne. Le RB Leipzig débourse environ 20 millions d’euros pour le recruter durant l’été 2025. Un an plus tard, le club allemand le revend pour un montant plus de 6 fois supérieur. Leganés doit également récupérer une partie de l’opération grâce à une clause de 5% sur une future revente.

Un ailier capable de jouer sur les 2 côtés

Diomandé évolue principalement sur les ailes. Rapide, puissant et particulièrement à l’aise dans les situations de un contre un, l’international ivoirien peut partir du côté gauche comme du côté droit. Lors de sa première saison en Allemagne, il se distingue notamment par sa capacité à éliminer les défenseurs et à progresser balle au pied. Son efficacité augmente également fortement puisqu’il atteint les 12 buts en Bundesliga alors qu’il découvre le championnat à seulement 18 puis 19 ans. À 19 ans et 114 jours, il devient même le 4e joueur le plus jeune de l’histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des 10 buts sur une même saison.

Après la Coupe du monde, direction Madrid

Yan Diomandé participe également à la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire. Les Éléphants atteignent les 16es de finale avant d’être éliminés. Sa saison en Allemagne et ses prestations internationales renforcent encore l’intérêt des plus grands clubs européens. Le Real Madrid décide finalement d’investir massivement pour s’assurer sa signature.

Le mercato XXL du Real Madrid continue

L’arrivée de Yan Diomandé s’ajoute à un recrutement particulièrement important du Real Madrid cet été. Le club a déjà renforcé plusieurs secteurs de son effectif avec notamment Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. José Mourinho, revenu sur le banc madrilène en juin, dispose désormais d’une nouvelle arme offensive de 19 ans. Avec un contrat jusqu’en 2033 et un transfert pouvant atteindre 140 millions d’euros, Yan Diomandé arrive au Real Madrid avec un statut rarement accordé à un joueur de son âge.