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Apollo rachète EasyJet pour 6,7 milliards d’euros

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Apollo rachète EasyJet pour 6,7 milliards d'euros
Apollo rachète EasyJet pour 6,7 milliards d'euros

Le conseil d’administration d’EasyJet a accepté mercredi l’offre de rachat du fonds américain Apollo Global Management. L’opération s’élève à 5,7 milliards de livres sterling, soit 6,7 milliards d’euros. Chaque action sera valorisée à 7,15 livres. Apollo a affirmé suivre la compagnie britannique depuis plusieurs années et la considère comme l’une des entreprises les plus attractives du secteur aérien mondial.

Une sortie de la Bourse envisagée

L’acquisition doit être finalisée au premier trimestre 2027. Elle reste soumise à l’approbation des actionnaires et aux autorisations des autorités réglementaires. Si ces conditions sont remplies, Apollo prévoit de retirer EasyJet de la Bourse de Londres. Cette sortie de la cote permettrait au fonds d’investir sans contrainte dans la transformation de la compagnie et l’amélioration de sa rentabilité.

Le rachat marque un tournant pour EasyJet, qui passerait sous contrôle américain après des années de présence boursière au Royaume-Uni. Apollo dispose d’ici début 2027 pour obtenir les feux verts nécessaires à la finalisation de l’opération.

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