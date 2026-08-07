Les pompiers manifesteront place Beauvau le 13 août

Les neuf syndicats de pompiers appellent à une manifestation le 13 août devant le ministère de l’Intérieur, place Beauvau. Cette mobilisation commune vise à alerter sur la dégradation des conditions d’intervention. Les représentants des sapeurs-pompiers dénoncent des effectifs insuffisants, des moyens à la traîne et des équipements vieillissants. Ils réclament une reconnaissance à la hauteur de leur mission.

Un an d’attente sans résultat

Les syndicats pointent l’inaction du gouvernement depuis la conclusion du Beauvau de la Sécurité civile l’année dernière. Les travaux menés en juillet dernier n’ont débouché sur aucune mesure concrète. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a certes évoqué un projet de loi en cours d’écriture, mais sans fixer de calendrier précis. Cette absence d’engagement ferme alimente la frustration des professionnels du secours.

La manifestation du 13 août marque un tournant dans la stratégie syndicale. L’unité des neuf organisations traduit l’ampleur du malaise dans les casernes. Les pompiers attendent des réponses immédiates sur le financement et les recrutements. Le bras de fer avec Beauvau s’annonce tendu.