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Accidents du travail : syndicats et patronat s’opposent au plan d’économies

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Accidents du travail : syndicats et patronat s'opposent au plan d'économies
Accidents du travail : syndicats et patronat s'opposent au plan d'économies

Lundi 28 juillet, syndicats et patronat ont adopté une position commune face au projet gouvernemental de redressement du régime des accidents du travail. Cette alliance inhabituelle traduit l’inquiétude partagée par les organisations de salariés et d’employeurs devant les mesures d’économies annoncées par l’exécutif. La quasi-unanimité obtenue lors de cette réunion témoigne de la gravité des préoccupations.

Une mobilisation inédite des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux comptent peser sur les arbitrages à venir. Leur démarche conjointe vise à infléchir le plan d’économies dans la branche accidents du travail, dont les modalités restent à préciser. Cette mobilisation commune intervient alors que le gouvernement cherche à rationaliser les dépenses de protection sociale.

L’issue des discussions dépendra de la capacité des syndicats et du patronat à faire valoir leurs arguments auprès de l’exécutif. Leur front commun constitue un signal politique fort adressé aux pouvoirs publics sur ce dossier sensible.

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