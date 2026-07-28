Les permis de construire repartent à la baisse en juin

En juin 2026, le nombre de permis de construire a connu une baisse, affectant aussi bien les logements collectifs qu'individuels. Ce recul fait suite à un rebond temporaire en mai, soulignant la fragilité et l'instabilité persistante du secteur de la construction face aux conditions actuelles du marché immobilier.

Le secteur du logement neuf traverse une période d’instabilité. Le nombre de permis de construire accordés en juin 2026 a reculé, selon les données publiées par le Service des données et études statistiques du gouvernement. Ce repli intervient après un rebond significatif observé le mois précédent, confirmant la difficulté du secteur à retrouver une dynamique durable.

Collectif et individuel touchés

Les autorisations ont diminué tant pour les logements collectifs que pour les constructions individuelles. Le SDES attribue ce nouveau recul à cette double baisse, sans que les facteurs précis de ce ralentissement ne soient détaillés. La volatilité des chiffres mensuels reflète les hésitations persistantes des acteurs de la construction face aux conditions actuelles du marché immobilier.

Cette alternance de hausses et de baisses témoigne de la fragilité du secteur de la construction neuve. Les professionnels peinent à anticiper une reprise stable, les données de juin venant confirmer que le rebond de mai ne constituait qu’un soubresaut temporaire dans une conjoncture globalement dégradée.