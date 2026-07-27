Transport aérien : un record historique avec plus de 153 000 vols commerciaux en une seule journée

Le 23 juillet 2026, le transport aérien mondial établit un record avec 153 359 vols commerciaux en une journée, surpassant le précédent record de juillet 2023. Cette hausse s'explique par une forte demande estivale, même si le secteur doit faire face à des défis tels que les tensions géopolitiques et les pénuries de personnel.

Le transport aérien mondial a franchi un nouveau cap le 23 juillet 2026. Selon les données de la plateforme de suivi Flightradar24, 153 359 vols commerciaux ont été enregistrés en l’espace de 24 heures, établissant un nouveau record absolu dans l’histoire de l’aviation civile. Cette performance illustre le niveau exceptionnel de la demande de voyages aériens observé durant la saison estivale dans l’hémisphère Nord.

Ce total dépasse largement le précédent record mondial, établi en juillet 2023 avec un peu plus de 137 000 vols commerciaux quotidiens. Les statistiques prennent en compte les vols réguliers de transport de passagers, les vols charters ainsi que les opérations de fret commercial, offrant un aperçu global de l’activité du secteur aérien.

Une reprise mondiale qui se confirme

Cette progression témoigne du rebond durable du transport aérien après les perturbations des années précédentes. Les compagnies aériennes continuent d’augmenter leurs capacités pour répondre à une demande soutenue, tandis que de nombreux aéroports enregistrent eux aussi des niveaux de fréquentation inédits. En Europe, plusieurs records de trafic ont également été battus au cours de l’été 2026.

Les perspectives restent favorables pour les prochains mois, même si le secteur demeure confronté à plusieurs défis, notamment les tensions géopolitiques, les contraintes de contrôle aérien, les pénuries de personnel dans certains aéroports et les objectifs de réduction des émissions de CO₂. Malgré ces enjeux, les indicateurs montrent que le trafic aérien mondial évolue désormais à des niveaux jamais atteints auparavant.