VIDÉO – En Alaska, la remontée des saumons transforme les rivières en gigantesque festin pour les ours

Chaque été, des milliers de saumons migrent en Alaska, attirant des ours bruns qui se rassemblent près des cascades pour se nourrir. Ce phénomène, crucial pour leur survie avant l'hiver, enrichit également l'écosystème local grâce aux nutriments libérés par les carcasses de poissons. Toutefois, cette dynamique dépend d'un équilibre fragile menacé par divers facteurs environnementaux.

Chaque été, les rivières d’Alaska connaissent l’un des plus grands spectacles naturels d’Amérique du Nord. Après plusieurs années passées dans l’océan, des milliers de saumons regagnent les eaux douces où ils sont nés afin de se reproduire. Cette migration concerne plusieurs espèces, notamment le saumon rouge, le saumon rose, le saumon kéta, le saumon coho et le saumon royal. Guidés par leur odorat et par des mécanismes d’orientation encore étudiés, les poissons parcourent parfois des centaines de kilomètres à contre-courant. Leur progression est particulièrement impressionnante lorsqu’ils doivent franchir des rapides et des cascades. Les saumons bondissent alors hors de l’eau pour tenter de passer les obstacles, souvent après plusieurs échecs.

Des dizaines d’ours se rassemblent près des cascades

Cette abondance attire les ours bruns, qui connaissent parfaitement les lieux de passage les plus favorables. Dans certaines zones, notamment autour des chutes de Brooks, dans le parc national de Katmai, plusieurs dizaines d’animaux peuvent se retrouver à proximité d’une même rivière. Les ours se placent dans l’eau, sur les berges ou directement au pied des cascades. Certains attendent que les saumons leur sautent presque dans la gueule. D’autres les attrapent avec leurs pattes ou plongent entièrement pour les poursuivre. Tous ne disposent pas du même accès aux meilleurs emplacements. Les individus les plus puissants occupent généralement les zones où les poissons sont les plus nombreux, tandis que les plus jeunes ou les moins dominants doivent se contenter de secteurs moins favorables.

Une période essentielle avant l’hiver

La remontée des saumons constitue une étape décisive pour les ours d’Alaska. Durant cette période, ils peuvent consommer plusieurs poissons par jour et accumuler rapidement les réserves de graisse indispensables pour affronter l’hiver. Les femelles doivent également préparer la gestation et l’allaitement de leurs petits. La quantité de nourriture disponible pendant l’été peut donc avoir une influence directe sur leur état physique et sur leurs chances de reproduction. Lorsque les saumons sont particulièrement abondants, certains ours deviennent très sélectifs. Ils consomment surtout les parties les plus riches en énergie, comme la peau, les œufs et le cerveau, avant d’abandonner le reste de la carcasse.

Les saumons nourrissent toute la forêt

La migration ne profite pas uniquement aux ours. Les carcasses abandonnées sur les berges sont consommées par les renards, les loups, les oiseaux, les insectes et de nombreux autres animaux. Après leur reproduction, la majorité des saumons du Pacifique meurent dans les cours d’eau. Leurs corps se décomposent et libèrent des nutriments provenant de l’océan, notamment de l’azote et du phosphore. Ces éléments enrichissent les rivières, les sols et la végétation environnante. Les ours participent directement à ce transfert en transportant les poissons hors de l’eau. Une partie des nutriments marins se retrouve ainsi dans les forêts situées le long des rivières, où elle contribue à la croissance des plantes et des arbres.

Un équilibre naturel particulièrement fragile

Ce spectacle dépend toutefois de la bonne santé des populations de saumons. La hausse de la température de l’eau, la modification du débit des rivières, la dégradation des zones de reproduction et certaines activités humaines peuvent perturber leur migration. Lorsque les saumons deviennent moins nombreux, les conséquences se font sentir sur l’ensemble de l’écosystème. Les ours disposent de moins de nourriture, les autres prédateurs récupèrent moins de carcasses et les cours d’eau reçoivent moins de nutriments. Pendant quelques semaines, la remontée annuelle transforme pourtant encore certaines rivières d’Alaska en véritables foyers de vie. Les cascades deviennent des points de rencontre spectaculaires où poissons et prédateurs se retrouvent dans une scène aussi brutale qu’essentielle à l’équilibre de la nature.