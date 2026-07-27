Le musée de Cluny, mille ans d’histoire au cœur du Quartier latin

Le musée de Cluny, au cœur du Quartier latin, combine thermes gallo-romains et hôtel des abbés de Cluny, témoignant de plus de mille ans d'histoire. Rénové, il abrite 1 600 œuvres notables, dont les célèbres tapisseries de la Dame à la licorne. L'accès est facilité pour tous, avec des visites gratuites le premier dimanche de chaque mois.

Niché au croisement des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain, le musée de Cluny, officiellement musée national du Moyen Âge, réunit dans un même lieu des thermes gallo-romains du Ier siècle et l’ancien hôtel des abbés de Cluny, plus vieil hôtel particulier de Paris construit à la toute fin du XVe siècle par Jacques d’Amboise.

Près de 1 600 œuvres sur plus de mille ans d’histoire

Créé en 1844 puis devenu musée national du Moyen Âge en 1992, l’établissement conserve environ 23 000 objets, dont 1 600 sont présentés dans les 21 salles de son parcours permanent, retraçant chronologiquement plus de mille ans d’art européen, de l’Antiquité romaine jusqu’à la Renaissance. Parmi les pièces les plus célèbres figurent les six tapisseries de la Dame à la licorne, datées du XVe siècle, ainsi que les têtes sculptées de la galerie des rois de Juda, arrachées à la façade de Notre-Dame de Paris pendant la Révolution française avant d’être redécouvertes en 1977 lors de travaux rue de la Chaussée-d’Antin.

La collection rassemble également la Rose d’or de Bâle, chef-d’œuvre d’orfèvrerie gothique du XIVe siècle, ainsi que des vitraux provenant de la Sainte-Chapelle et l’une des plus belles collections mondiales d’émaux limousins.

Un site entièrement rénové pour être plus accessible

Après plusieurs années de travaux, le musée a rouvert avec un parcours entièrement repensé, incluant depuis 2018 un nouveau pavillon d’accueil à l’architecture contemporaine, pensé pour être accessible au plus grand nombre, notamment aux enfants et aux personnes en situation de handicap. La visite comprend également la chapelle gothique de l’hôtel, récemment restaurée, ainsi que le frigidarium des thermes antiques, dont les voûtes culminent à 14 mètres de hauteur.

L’entrée est gratuite le premier dimanche de chaque mois, et le musée reste ouvert tous les jours sauf le mardi, avec la carte Paris Museum Pass acceptée pour un accès libre au reste de la semaine.