Incendies en Gironde : la SNCF prolonge l’échange et le remboursement sans frais des billets

La SNCF prolonge les mesures d’échange et de remboursement sans frais pour les billets vers ou depuis les zones touchées par les incendies en Gironde et Landes. Le trafic est interrompu au sud de Bordeaux, avec des retards et annulations fréquentes, incitant les voyageurs à reporter leurs déplacements.

Face à la poursuite des incendies en Gironde et dans les Landes, la SNCF a décidé de prolonger les mesures exceptionnelles mises en place pour les voyageurs. Les billets à destination ou au départ des zones concernées peuvent toujours être échangés ou remboursés sans frais, tandis que le trafic ferroviaire reste interrompu au sud de Bordeaux jusqu’à nouvel ordre. Cette décision vise à limiter les déplacements vers les secteurs les plus touchés et à faciliter l’action des services de secours.

La circulation demeure suspendue sur plusieurs axes stratégiques, notamment entre Bordeaux et Arcachon ainsi qu’entre Bordeaux et Morcenx en direction de Dax, Mont-de-Marsan, Pau, Lourdes et Tarbes. Les TGV à destination du sud-ouest sont également impactés, Bordeaux faisant temporairement office de terminus pour plusieurs liaisons nationales.

Des perturbations qui se prolongent

À la gare Bordeaux-Saint-Jean, les voyageurs continuent de faire face à de nombreuses suppressions et à d’importants retards. Les panneaux d’affichage recensent des annulations en série et les autorités invitent les personnes qui le peuvent à reporter leurs déplacements afin de ne pas saturer les infrastructures de transport déjà fortement sollicitées par la gestion de la crise.

La SNCF recommande aux voyageurs de consulter régulièrement les informations de circulation avant tout départ. Les mesures d’échange et de remboursement sans frais resteront applicables tant que la situation l’exigera, en lien avec les décisions des autorités et l’évolution des incendies qui continuent de menacer plusieurs secteurs du sud-ouest.