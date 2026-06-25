Canicule : la SNCF maintient 90% de son trafic malgré des incidents en hausse

Confrontée à des températures record et à une multiplication des incidents techniques, la SNCF a maintenu plus de 90% de ses trains en circulation ces derniers jours.

La France traverse un épisode caniculaire d’une intensité exceptionnelle. Mercredi a été enregistré comme la journée la plus chaude jamais mesurée sur le territoire national, avec des températures qui continuent d’avoisiner les 40°C dans de nombreuses régions. Le mercure peine à redescendre la nuit, aggravant les effets de cette chaleur extrême qui s’inscrit dans une série d’épisodes similaires devenus récurrents depuis 2003. Face à cette situation, le ministre Sébastien Lecornu a déclenché jeudi matin le plan Orsan de niveau 3, le niveau d’alerte sanitaire maximal mobilisant l’ensemble des hôpitaux.

Le réseau ferroviaire sous tension

Le réseau ferroviaire n’a pas été épargné par ces conditions climatiques extrêmes. Le PDG de SNCF Réseau a confirmé un nombre d’incidents élevé ces derniers jours, conséquence directe des fortes chaleurs qui fragilisent les infrastructures. Malgré ces difficultés techniques, la compagnie ferroviaire a réussi à maintenir plus de 90% de ses trains en circulation au cours des trois derniers jours, avec une régularité de 80%. Un bilan qui témoigne d’une mobilisation importante des équipes pour assurer la continuité du service, même si les perturbations restent significatives.

Cette canicule s’inscrit dans une tendance lourde observée depuis plus de vingt ans. L’Hexagone connaît désormais quasiment chaque été une période de forte chaleur, touchant différemment les départements selon les années. Les autorités sanitaires surveillent de près l’évolution de la situation à travers leurs cellules régionales, avec des bulletins diffusés notamment en Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Île-de-France. Les prochaines heures s’annoncent encore suffocantes avant une possible accalmie.