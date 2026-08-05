Insolite – Déguisé en Faucheuse sur le toit d’un hôpital, un homme sème la panique avant d’être condamné

Les patients, les visiteurs et le personnel de l’hôpital Ysbyty Glan Clwyd, au pays de Galles, ont assisté à une scène pour le moins troublante. Un homme de 26 ans est monté sur le toit de l’établissement vêtu d’un long costume noir rappelant celui de la Faucheuse, tenant un objet ressemblant à une faux. Pendant près de 50 minutes, il est resté sur le toit, observant en silence les personnes présentes à l’entrée de l’hôpital. La scène a rapidement provoqué l’inquiétude et entraîné une importante intervention des secours. Quatre véhicules de police ainsi qu’un camion de pompiers ont été dépêchés sur place.

Arrêté puis condamné

L’homme, identifié comme Leon Gillespie, a finalement été interpellé. Il a reconnu les faits devant la justice et a plaidé coupable d’avoir causé une nuisance sur un site du service public de santé britannique (NHS) et d’avoir refusé de quitter les lieux lorsque les policiers le lui ont demandé. Le tribunal l’a condamné à une amende de 200 livres sterling, à laquelle s’ajoutent 100 livres de frais de justice et 50 livres de compensation.

Un déguisement au cœur des débats

La silhouette noire, associée à un objet ressemblant à une faux, a immédiatement fait penser à la Faucheuse, symbole traditionnel de la mort. Devant le tribunal, Leon Gillespie a toutefois affirmé qu’il ne cherchait pas à représenter ce personnage et qu’il était, selon lui, déguisé en corbeau.

D’autres infractions reconnues

Au cours de la même audience, Leon Gillespie a également reconnu deux vols commis plus tôt dans l’année. Il avait dérobé de la nourriture et de la litière pour chat dans une animalerie, puis des produits alimentaires dans un supermarché. Ces faits ont également donné lieu à une sanction financière.

Tolérance zéro dans les hôpitaux

Les responsables de l’établissement ont rappelé appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de tout comportement susceptible de perturber le fonctionnement de l’hôpital ou de créer un sentiment d’insécurité pour les patients et le personnel. L’affaire a suscité une vive émotion en raison du lieu choisi et de la mise en scène adoptée par le jeune homme.