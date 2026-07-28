Insolite - Un fugitif envoie un selfie à la police car il trouve sa photo de recherche ratée

Un homme recherché aux États-Unis, Donald A. Pugh, envoie un selfie à la police, jugeant sa photo de recherche peu flatteuse. La police répond avec humour en publiant son selfie en remerciant le fugitif, mais il est finalement arrêté quelques jours plus tard en Floride, mettant fin à sa cavale.

L’histoire a fait le tour des réseaux sociaux tant elle est insolite. Aux États-Unis, un homme recherché par la police a lui-même contacté les enquêteurs pour leur transmettre… une nouvelle photo de lui. En cause, le cliché utilisé dans l’avis de recherche diffusé par les forces de l’ordre. L’homme, Donald A. « Chip » Pugh, estimait que la photo ne le mettait pas du tout en valeur. Il a donc envoyé un selfie accompagné d’un message sans détour : « Voici une meilleure photo. L’autre est horrible. »

Un homme recherché pour ne pas s’être présenté devant la justice

À l’époque des faits, Donald Pugh faisait l’objet d’un mandat d’arrêt après ne pas s’être présenté à une audience dans une affaire de conduite en état d’ivresse. Les enquêteurs le recherchaient également dans le cadre d’autres investigations. Pour tenter de le retrouver, la police de Lima, dans l’Ohio, avait publié sa photo d’identité judiciaire sur les réseaux sociaux afin de solliciter l’aide du public.

La police répond avec humour

Plutôt que d’ignorer le message, la police a choisi de jouer le jeu. Les enquêteurs ont publié le selfie reçu en remerciant ironiquement le fugitif pour son aide, avant de lui rappeler qu’ils préféreraient surtout le voir venir répondre aux accusations qui le visaient. Cette réponse pleine d’humour a largement contribué à rendre l’affaire virale sur Internet.

Une cavale qui n’a pas duré

Malgré cette histoire devenue célèbre sur les réseaux sociaux, Donald Pugh n’a pas échappé longtemps aux autorités. Quelques jours plus tard, il a finalement été localisé et arrêté en Floride, mettant un terme à sa cavale.