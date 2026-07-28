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Insolite – Un fugitif envoie un selfie à la police car il trouve sa photo de recherche ratée

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Insolite - Un fugitif envoie un selfie à la police car il trouve sa photo de recherche ratée
Insolite - Un fugitif envoie un selfie à la police car il trouve sa photo de recherche ratée

L’histoire a fait le tour des réseaux sociaux tant elle est insolite. Aux États-Unis, un homme recherché par la police a lui-même contacté les enquêteurs pour leur transmettre… une nouvelle photo de lui. En cause, le cliché utilisé dans l’avis de recherche diffusé par les forces de l’ordre. L’homme, Donald A. « Chip » Pugh, estimait que la photo ne le mettait pas du tout en valeur. Il a donc envoyé un selfie accompagné d’un message sans détour : « Voici une meilleure photo. L’autre est horrible. » 

Un homme recherché pour ne pas s’être présenté devant la justice

À l’époque des faits, Donald Pugh faisait l’objet d’un mandat d’arrêt après ne pas s’être présenté à une audience dans une affaire de conduite en état d’ivresse. Les enquêteurs le recherchaient également dans le cadre d’autres investigations. Pour tenter de le retrouver, la police de Lima, dans l’Ohio, avait publié sa photo d’identité judiciaire sur les réseaux sociaux afin de solliciter l’aide du public. 

La police répond avec humour

Plutôt que d’ignorer le message, la police a choisi de jouer le jeu. Les enquêteurs ont publié le selfie reçu en remerciant ironiquement le fugitif pour son aide, avant de lui rappeler qu’ils préféreraient surtout le voir venir répondre aux accusations qui le visaient. Cette réponse pleine d’humour a largement contribué à rendre l’affaire virale sur Internet. 

Une cavale qui n’a pas duré

Malgré cette histoire devenue célèbre sur les réseaux sociaux, Donald Pugh n’a pas échappé longtemps aux autorités. Quelques jours plus tard, il a finalement été localisé et arrêté en Floride, mettant un terme à sa cavale. 

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Jessica Pierné

Jessica Pierné

Journaliste de formation, Jessica Pierné a débuté à M6 puis sur Europe 2 où elle présentait les flashs infos de la matinale avant de se diriger vers le tourisme. Passionnée de voyages, elle réalise de nombreux reportages pour différents médias de la presse écrite (Biba, Gala, Ushuaïa magazine, Désirs de voyages, Entrevue). Du Pôle Nord au Yémen, en passant par l’Afrique australe, elle partage ses rencontres, ses photos et ses bonnes adresses pour les globes trotteurs en quête d’évasion.

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