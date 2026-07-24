Insolite – Un ours coincé à 10 mètres de hauteur sur un poteau électrique

Un ours s'est retrouvé coincé à 10 mètres de hauteur sur un poteau électrique au Nouveau-Mexique, après avoir grimpé pour fuir une menace. Malheureusement, l'animal a été électrocuté avant que des secours puissent intervenir. Cet incident met en lumière les dangers que représentent de telles situations pour la faune et les humains.

Un ours a connu une fin tragique après avoir grimpé au sommet d’un poteau électrique au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Repéré vivant par des automobilistes, l’animal est resté suspendu au-dessus du vide pendant plusieurs heures. Il est finalement mort électrocuté avant que les services compétents puissent le récupérer en toute sécurité.

Une découverte stupéfiante au bord d’une route

La scène a été filmée lundi près de Gladstone, une petite localité rurale située à environ 270 kilomètres à l’est de Santa Fe. Le poteau électrique se trouvait à proximité de la Highway 56, une route traversant le nord-est du Nouveau-Mexique.

Shannon Mullens voyageait avec sa famille entre Red River et l’Oklahoma lorsqu’elle a aperçu une masse imposante au sommet de la structure. Persuadés d’avoir mal vu, les occupants du véhicule ont fait demi-tour.

« Nous n’en croyions pas nos yeux, alors nous avons fait demi-tour pour regarder une nouvelle fois. Au début, nous pensions que l’ours était mort. En nous rapprochant, nous avons compris qu’il était encore vivant », a expliqué l’automobiliste.

L’animal suspendu à près de du sol

Les images montrent l’ours installé sur la traverse horizontale d’un poteau d’environ 35 pieds, soit un peu plus de 10 mètres. Ses pattes avant entourent la partie supérieure de la structure tandis que ses pattes arrière pendent dans le vide. L’animal paraît épuisé. Il bouge très peu, halète et tente de conserver son équilibre à proximité immédiate des câbles électriques. Les automobilistes qui assistent à la scène contactent alors les services d’urgence. Au téléphone, une personne signale simplement : « J’appelle pour signaler un ours au sommet d’un poteau électrique. » L’opérateur du 911 répond que les services de protection de la faune du Nouveau-Mexique ont déjà été prévenus.

Une fléchette tranquillisante jugée trop dangereuse

Endormir l’ours à cette hauteur aurait pu provoquer sa chute immédiate. Une fois inconscient, l’animal n’aurait plus été capable de s’agripper au poteau. Il risquait alors de s’écraser au sol, mais également de blesser les personnes positionnées sous la structure. Les autorités ont donc demandé aux témoins de rester à distance et d’attendre que l’animal redescende de lui-même. L’état de l’ours et la présence de lignes électriques rendaient également particulièrement dangereuse l’utilisation d’une échelle ou d’un équipement aérien.

L’ours mortellement électrocuté

L’animal n’a finalement jamais pu quitter le sommet du poteau. Il a été mortellement électrocuté avant qu’une opération de récupération puisse être organisée sans danger. Sa mort a été confirmée par les services chargés de la faune sauvage au Nouveau-Mexique. Le département américain de l’Intérieur l’a également repartagée, provoquant des centaines de milliers de vues et de nombreuses réactions face à l’issue dramatique de la scène.

Pourquoi l’ours avait-il grimpé sur ce poteau ?

Les spécialistes estiment qu’un ours effrayé peut confondre un poteau avec un arbre. Surpris par un véhicule, des chiens ou la présence d’êtres humains, l’animal cherche instinctivement à prendre de la hauteur pour se protéger. Une fois arrivé au sommet, il peut se retrouver incapable de redescendre, notamment lorsque les câbles, les isolateurs et les traverses gênent ses mouvements. Un incident comparable s’était produit en Arizona en 2021. Cette fois-là, l’alimentation électrique avait pu être coupée et l’ours avait été sauvé.