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Huit dauphins du Marineland d’Antibes transférés en Espagne

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Huit dauphins du Marineland d'Antibes transférés en Espagne
Huit dauphins du Marineland d'Antibes transférés en Espagne

Huit dauphins du Marineland d’Antibes ont quitté la France ce jeudi pour rejoindre le Selwo Marina de Benalmadena, près de Malaga. L’opération s’est déroulée de nuit, les animaux ayant été acheminés en camion vers l’Espagne. Le parc antibois, fermé depuis janvier 2025, ne compte désormais plus que quatre dauphins sur son site. Les associations Sea Shepherd et One Voice critiquent vivement ce transfert estival, qu’elles jugent dangereux pour les cétacés.

Des infrastructures fragilisées

La fragilité des infrastructures du Marineland a motivé cette évacuation en urgence. Le parc n’accueille plus de visiteurs depuis dix-huit mois. La loi de 2021 interdit la captivité des cétacés en France, rendant impossible tout renouvellement des effectifs. Les responsables du site ont choisi de confier une partie de leurs pensionnaires à un établissement espagnol où ils pourront continuer à vivre en bassin.

Le sort des quatre derniers dauphins restant à Antibes demeure incertain. Les défenseurs des animaux réclament leur placement dans des sanctuaires marins plutôt que dans d’autres parcs d’attractions. Le démantèlement progressif du Marineland soulève des interrogations sur l’avenir de ces mammifères nés en captivité, qui ne peuvent être relâchés en mer.

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