C’était un 24 juillet : Découverte du Machu Picchu

Le 24 juillet 1911, Hiram Bingham découvre le Machu Picchu, une cité inca oubliée dans les Andes péruviennes. Cette expédition, relayée par la presse, révèle un site d'une importance historique majeure, qui attire aujourd'hui des millions de visiteurs. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Machu Picchu incarne l'héritage inca.

Le 24 juillet 1911, l’explorateur américain Hiram Bingham atteint les ruines du Machu Picchu, perchées à près de 2 430 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes. Guidé par des habitants de la région, dont un jeune garçon, il découvre une impressionnante cité inca envahie par la végétation. Son expédition, menée pour l’université Yale, révèle au monde un site exceptionnel qui deviendra l’un des plus célèbres vestiges de la civilisation inca. Si le Machu Picchu était déjà connu des populations locales et avait notamment été visité en 1902 par le cultivateur péruvien Agustín Lizárraga, c’est la médiatisation de la découverte par Bingham qui lui confère une renommée internationale.

Une cité oubliée dans les Andes

Le Machu Picchu se situe au cœur de la cordillère des Andes, à une centaine de kilomètres de Cuzco, ancienne capitale de l’Empire inca. Construite vers le milieu du XVe siècle sous le règne de l’empereur Pachacutec, la cité aurait servi de résidence royale, de centre religieux et de domaine agricole. Ses bâtiments, édifiés avec d’imposants blocs de pierre parfaitement ajustés sans mortier, témoignent du remarquable savoir-faire des bâtisseurs incas.

Après la conquête espagnole du Pérou au XVIe siècle, le site est progressivement abandonné. Isolé dans les montagnes et difficile d’accès, il échappe aux conquistadors et sombre peu à peu dans l’oubli aux yeux du reste du monde, tout en demeurant connu des communautés locales qui vivent dans les environs.

Une découverte qui fascine le monde

À la recherche d’anciennes cités incas, Hiram Bingham parcourt le Pérou durant l’été 1911. Le 24 juillet, accompagné d’un officier péruvien et guidé par des habitants de la vallée, il gravit la montagne jusqu’aux ruines. Face aux terrasses agricoles, aux temples et aux habitations recouverts par la végétation, il comprend immédiatement l’importance archéologique du lieu.

Au cours des expéditions qui suivent, Bingham entreprend de cartographier le site, de dégager plusieurs édifices et d’étudier les vestiges mis au jour. Ses travaux, largement relayés par le magazine National Geographic en 1913, attirent l’attention de la communauté scientifique et du grand public. Le Machu Picchu devient alors l’un des symboles les plus connus de la civilisation inca.

Un trésor devenu symbole du Pérou

Tout au long du XXe siècle, le site fait l’objet de nombreuses recherches archéologiques qui permettent de mieux comprendre son rôle au sein de l’Empire inca. Les objets emportés aux États-Unis par les expéditions de Bingham alimentent toutefois un long différend entre le Pérou et l’université Yale, avant d’être progressivement restitués à partir de 2011.

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983 et désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde en 2007, le Machu Picchu accueille aujourd’hui des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Plus d’un siècle après sa redécouverte par Hiram Bingham, cette cité perchée dans les Andes demeure l’un des plus précieux témoignages de la grandeur de la civilisation inca et l’un des sites archéologiques les plus emblématiques de la planète.