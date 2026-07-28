Plus de 2,6 tonnes de cocaïne interceptées dans l’Atlantique lors d’une opération internationale

Une opération antidrogue au large du Portugal a conduit à la saisie de plus de 2,6 tonnes de cocaïne, évaluées à près de 500 millions d'euros. Quatre individus ont été interpellés, soulignant la coopération entre les autorités italiennes et portugaises face aux réseaux criminels utilisant des embarcations rapides pour transporter la drogue vers l'Europe.

Une vaste opération antidrogue menée au large des côtes portugaises a permis la saisie de plus de 2,6 tonnes de cocaïne, a annoncé la Guardia di Finanza italienne. La cargaison, dont la valeur est estimée à près de 500 millions d’euros sur le marché de la revente, a été découverte à bord d’une embarcation rapide interceptée à environ 90 kilomètres au sud-ouest du cap Espichel, près de Lisbonne.

Quatre personnes ont été arrêtées lors de cette intervention : deux ressortissants espagnols, un Albanais et un homme originaire de Gibraltar. L’opération résulte d’une enquête conduite par les autorités italiennes avec le soutien de la police maritime portugaise, illustrant une nouvelle fois la coopération européenne dans la lutte contre les réseaux internationaux de trafic de stupéfiants.

Les « taxis des mers » dans le viseur des enquêteurs

Selon les enquêteurs, les organisations criminelles utilisent de plus en plus des embarcations ultra-rapides, appelées « go-fasts », capables d’atteindre plus de 70 nœuds (environ 130 km/h). Ces bateaux servent de « taxis des mers » : ils récupèrent en pleine mer des cargaisons de drogue préalablement larguées par des navires mères venus d’Amérique du Sud avant de les acheminer vers les côtes européennes.

Les autorités estiment que cette méthode complique les interceptions en raison de la vitesse de ces embarcations et de la discrétion des opérations de transbordement. Cette nouvelle saisie confirme que l’Atlantique demeure l’une des principales voies d’acheminement de la cocaïne vers l’Europe, où les services de police multiplient les opérations pour démanteler les filières du narcotrafic international.