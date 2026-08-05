Incendies : le gouvernement facilite l’abattage des arbres ravagés par les flammes

Le gouvernement va alléger les formalités administratives imposées aux propriétaires forestiers pour couper les arbres endommagés par les récents incendies. Cette mesure doit permettre d’intervenir plus rapidement dans les massifs sinistrés, notamment en Gironde, où environ 42 000 hectares ont été parcourus par les flammes depuis le 22 juillet.

Un arrêté ministériel reconnaissant un « sinistre de grande ampleur » doit autoriser les propriétaires concernés à exploiter leurs bois sans respecter certaines procédures habituellement obligatoires. Les coupes sanitaires pourront ainsi commencer dès que les parcelles auront été sécurisées, sans attendre les délais administratifs classiques.

Éviter la propagation des ravageurs

L’évacuation rapide des arbres brûlés ou fragilisés doit limiter les risques de chutes et empêcher la prolifération de pucerons, d’insectes ou de rongeurs. Les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique prévoient également une aide financière pour soutenir le débardage et le broyage des bois touchés.

Cette réponse d’urgence devra être suivie d’une réflexion plus large sur la reconstruction des massifs forestiers. Les professionnels de la filière souhaitent notamment adapter les essences plantées, l’aménagement des parcelles et les dispositifs de prévention à l’intensification du risque d’incendie provoquée par le changement climatique. Le débroussaillement reste par ailleurs présenté par les autorités comme une protection essentielle des habitations situées à proximité des forêts.