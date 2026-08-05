«Nous ne sommes pas en position de dicter ce que le public regarde» : le patron de Paramount défend son rachat de Warner Bros. à 111 milliards de dollars

Face aux critiques et aux recours déposés contre le projet de rachat de Warner Bros. Discovery, le patron de Paramount Skydance, David Ellison, prend publiquement la parole. Alors que l’opération de 111 milliards de dollars est temporairement suspendue par la justice américaine, il rejette les accusations selon lesquelles cette fusion donnerait naissance à un groupe en position de dominer le marché. « Ce ne sont pas les chiffres d’une entreprise capable de dicter ce que le public regarde », affirme-t-il, estimant que les parts de marché du futur ensemble ne justifient pas les inquiétudes exprimées par ses opposants.

« Des attaques d’ordre politique »

David Ellison va plus loin en assurant que les recours engagés contre cette acquisition ne relèvent pas uniquement de la concurrence économique. Selon lui, les critiques visant cette opération seraient avant tout motivées par des considérations politiques. Le dirigeant affirme que le futur groupe continuerait d’évoluer dans un marché très concurrentiel, face à de nombreux acteurs du cinéma, de la télévision et du streaming, sans disposer d’une position dominante lui permettant d’imposer ses contenus au public.

L’indépendance des rédactions promise

L’un des points les plus sensibles concerne les médias d’information. Si l’acquisition est validée, CNN et CBS News se retrouveraient sous le même groupe. David Ellison assure toutefois que les rédactions conserveraient leur indépendance éditoriale. Il promet qu’aucune ligne éditoriale ne serait imposée malgré le changement d’actionnaire.

Une opération toujours bloquée par la justice

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance reste, pour l’heure, suspendu par la justice américaine, qui doit examiner les recours déposés contre cette transaction. En attendant une décision, David Ellison poursuit sa défense de cette acquisition historique, qu’il présente comme une réponse aux mutations profondes de l’industrie mondiale du divertissement plutôt qu’une tentative de concentration excessive du marché.