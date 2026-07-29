MÉDIAS Économie des médias

«Si des gens portent préjudice à l’image de Canal+, on ne financera pas leur film» : Maxime Saada confirme sa position

Par

2 minutes de lecture

«Si des gens portent préjudice à l’image de Canal+, on ne financera pas leur film» : Maxime Saada confirme sa position
«Si des gens portent préjudice à l’image de Canal+, on ne financera pas leur film» : Maxime Saada confirme sa position

Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a réaffirmé la position du groupe concernant le financement des œuvres cinématographiques. Le dirigeant a indiqué que Canal+ ne souhaitait plus investir dans les films portés par des personnes qui, selon lui, portent préjudice à l’image de l’entreprise. Cette déclaration confirme une ligne déjà défendue ces derniers mois et marque la volonté du groupe de prendre en compte le comportement public des porteurs de projets au moment d’étudier les demandes de financement.

« Je n’oublie rien », affirme le patron de Canal+

Interrogé sur le sujet, Maxime Saada a assumé pleinement cette politique : « Je n’oublie rien. C’est 1% des gens qui ont signé cette pétition. Je reste sur ma position qui est que, si des gens portent préjudice à l’image de Canal+, on ne financera pas leur film. C’est quelque chose qui va être pris en considération et cela paraît naturel. » Par cette déclaration, le dirigeant confirme que la signature de certaines prises de position publiques pourra désormais entrer dans les critères examinés par le groupe lors de ses décisions d’investissement.

Une référence à la pétition contre Vincent Bolloré

Les propos de Maxime Saada font référence à une pétition signée par plusieurs personnalités du cinéma et de la culture, qui dénonçaient l’influence de Vincent Bolloré et de son groupe dans les médias et la culture. Le patron de Canal+ a toutefois relativisé l’ampleur de cette mobilisation en soulignant qu’elle ne concernait, selon lui, qu’une faible part des professionnels du secteur.

Une décision qui pourrait peser sur le cinéma français

Canal+ demeure l’un des principaux financeurs du cinéma français grâce à ses obligations d’investissement dans la création audiovisuelle. Les déclarations de Maxime Saada pourraient donc avoir des conséquences concrètes pour certains producteurs, réalisateurs ou artistes si le groupe estime que leurs prises de position publiques nuisent à son image. Difficile de donner tort à Canal+ dans ce cas précis. Ceux qui crachent dans la soupe n’ont en effet qu’à aller au bout de leur raisonnement et trouver des sources de financement qui leurs conviennent…

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une