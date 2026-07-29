Jean-Pierre Foucault: «Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France»

Présent dans l’émission Jamais Dit, Jean-Pierre Foucault a été interrogé sur un sujet qui revient régulièrement depuis plusieurs années : sa succession à la présentation de l’élection de Miss France sur TF1. À 78 ans, l’animateur emblématique, qui présente le concours depuis 1996, a répondu avec son humour habituel, balayant l’idée d’un départ imminent : « Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France. » Une déclaration qui a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux.
Une émission qu’il présente depuis près de 30 ans
Jean-Pierre Foucault est devenu l’un des visages indissociables de Miss France. Depuis sa première présentation en 1996, il a animé presque toutes les éditions du concours, devenant une figure incontournable de l’événement. Au fil des années, son nom est devenu étroitement associé à l’élection, au même titre que le célèbre suspense précédant l’annonce de la gagnante. Malgré les nombreuses rumeurs concernant un éventuel remplacement, l’animateur a toujours poursuivi sa collaboration avec TF1.
La question de sa succession revient régulièrement
Depuis plusieurs éditions, de nombreux noms circulent pour lui succéder un jour à la tête de Miss France. Plusieurs animateurs du groupe TF1 ont été évoqués par les téléspectateurs et les observateurs, sans qu’aucune décision officielle n’ait jamais été annoncée. La réponse de Jean-Pierre Foucault montre qu’il ne semble pas pressé de quitter cette émission qu’il présente depuis près de trois décennies.
À ce stade, aucune succession n’a été officialisée, même si selon nos informations exclusives, Camille Combal a été envisagé en interne par TF1. En attendant, Jean-Pierre Foucault reste le présentateur de référence de l’élection de Miss France.