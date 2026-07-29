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Jean-Pierre Foucault: «Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France»

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Jean-Pierre Foucault: «Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France»
Jean-Pierre Foucault: «Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France»

Présent dans l’émission Jamais Dit, Jean-Pierre Foucault a été interrogé sur un sujet qui revient régulièrement depuis plusieurs années : sa succession à la présentation de l’élection de Miss France sur TF1. À 78 ans, l’animateur emblématique, qui présente le concours depuis 1996, a répondu avec son humour habituel, balayant l’idée d’un départ imminent : « Tant que je n’ai pas besoin de déambulateur, je garde Miss France. » Une déclaration qui a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Une émission qu’il présente depuis près de 30 ans

Jean-Pierre Foucault est devenu l’un des visages indissociables de Miss France. Depuis sa première présentation en 1996, il a animé presque toutes les éditions du concours, devenant une figure incontournable de l’événement. Au fil des années, son nom est devenu étroitement associé à l’élection, au même titre que le célèbre suspense précédant l’annonce de la gagnante. Malgré les nombreuses rumeurs concernant un éventuel remplacement, l’animateur a toujours poursuivi sa collaboration avec TF1.

La question de sa succession revient régulièrement

Depuis plusieurs éditions, de nombreux noms circulent pour lui succéder un jour à la tête de Miss France. Plusieurs animateurs du groupe TF1 ont été évoqués par les téléspectateurs et les observateurs, sans qu’aucune décision officielle n’ait jamais été annoncée. La réponse de Jean-Pierre Foucault montre qu’il ne semble pas pressé de quitter cette émission qu’il présente depuis près de trois décennies.

À ce stade, aucune succession n’a été officialisée, même si selon nos informations exclusives, Camille Combal a été envisagé en interne par TF1. En attendant, Jean-Pierre Foucault reste le présentateur de référence de l’élection de Miss France.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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