Canal+ coupe des chaînes TF1 en France et toute l’offre du groupe en Afrique

Le Groupe TF1 annonce que Canal+ met fin à la distribution de plusieurs de ses chaînes en France métropolitaine et de l’ensemble de ses chaînes gratuites et payantes en Afrique. La décision concerne à la fois des chaînes thématiques, des chaînes gratuites et l’offre non linéaire associée.

En France, trois chaînes disparaissent des offres Canal+

En France métropolitaine, Canal+ cesse la diffusion de TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV. Ces trois chaînes occupent chacune une place identifiée dans le paysage audiovisuel français. TV Breizh est présentée comme une chaîne généraliste leader parmi les chaînes thématiques. Histoire TV est positionnée comme la première chaîne de l’univers documentaire. Ushuaïa TV est décrite comme une chaîne de référence sur les thématiques liées à l’environnement. Pour les abonnés Canal+, cette décision signifie donc la perte d’accès à ces trois chaînes depuis les offres du groupe Canal+.

Le documentaire directement touché

TF1 souligne que l’arrêt de la distribution de Histoire TV et Ushuaïa TV dépasse le simple cadre commercial. Le groupe insiste sur le rôle de ces chaînes dans le financement, la diffusion et l’exposition de documentaires français. Selon TF1, leur retrait des offres Canal+ fragilise l’accès du public à ces contenus et pèse sur un secteur déjà dépendant de canaux de diffusion spécialisés.

Les chaînes restent disponibles ailleurs en France

La fin de diffusion par Canal+ ne signifie pas la disparition de ces chaînes du marché français. TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV restent accessibles via plusieurs distributeurs, notamment Bouygues Telecom, SFR, Orange, Free, Vitis, BIS TV, NordNet, ainsi que par des distributeurs locaux. Elles demeurent également disponibles en Outre-mer auprès des principaux opérateurs.

En Afrique, toute l’offre TF1 est concernée

La décision de Canal+ est plus large sur le continent africain. Elle concerne l’ensemble des chaînes du Groupe TF1 : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, Ushuaïa TV et Histoire TV, ainsi que l’offre non linéaire associée. Le retrait touche donc à la fois les chaînes gratuites, les chaînes payantes et les services complémentaires liés aux contenus du groupe.

Des alternatives maintenues dans plusieurs pays africains

TF1 indique que ses chaînes restent accessibles dans de nombreux pays africains par d’autres distributeurs, notamment Orange, Digital Virgo, Malivision et Mauritius Telecom. La plateforme TF1+ reste également disponible, avec une offre de contenus proposée en ligne.

TF1 regrette la décision et prépare la suite

Le Groupe TF1 regrette ce choix de Canal+, estimant qu’il prive des téléspectateurs fidèles de chaînes qu’ils regardent et fragilise le secteur documentaire. Le groupe réaffirme sa volonté de maintenir un accès large à ses antennes et à ses contenus, en France comme en Afrique. Cette coupure pousse aussi TF1 à revoir sa stratégie de distribution dans un contexte où les usages numériques progressent fortement.