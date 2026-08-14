«La France brûle, le président s’amuse en jet-ski» : Olivier Faure attaque Emmanuel Macron en pleine canicule

Olivier Faure critique Emmanuel Macron après la publication d'une photo le montrant sur un jet-ski à Brégançon pendant une canicule et des incendies en France. L'opposition dénonce le contraste entre l'image des vacances du président et la réalité difficile vécue par de nombreux Français, soulignant la portée symbolique de cette publication.

La photo des vacances d’Emmanuel Macron au fort de Brégançon fait réagir l’opposition. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a vivement critiqué le chef de l’État après la publication d’un cliché le montrant sur un jet-ski, alors que la France traverse une importante vague de chaleur et fait face à des incendies. La photographie a été publiée jeudi en une de Paris Match. Emmanuel Macron y apparaît au guidon d’un scooter des mers, lunettes de soleil sur le nez, au large de Brégançon, dans le Var, où le président passe une partie de ses vacances d’été.

« C’est ça le message ? »

Olivier Faure a immédiatement réagi sur X en opposant l’image des vacances présidentielles à la situation vécue par une partie du pays. « Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n’a pas pu partir en vacances, le président s’amuse en jet ski à Brégançon. C’est ça le message ? C’est très réussi », a écrit le patron du Parti socialiste. Une attaque directement dirigée contre l’image renvoyée par le chef de l’État. Olivier Faure ne reproche pas explicitement au président de prendre des vacances, mais cible la publication d’une photographie le montrant pratiquant une activité de loisir en pleine période de fortes chaleurs et d’incendies.

Macron en une de Paris Match

Le cliché figure en couverture de Paris Match avec le titre « Dernier été aux commandes ». Emmanuel Macron y est photographié de profil sur son jet-ski, le regard tourné vers l’objectif. Le président séjourne au fort de Brégançon, résidence officielle des présidents de la République située à Bormes-les-Mimosas. Ses séjours estivaux dans le Var ont régulièrement donné lieu à la publication de photographies le montrant dans ses activités privées ou sportives. Cette année, Emmanuel Macron pratiquerait notamment la boxe, la course à pied, le jet-ski et le surf foil pendant son séjour.

Une photo qui déclenche les critiques

La publication de cette couverture a rapidement provoqué plusieurs réactions politiques. Le contraste entre l’image du président sur un scooter des mers et la vague de chaleur traversée par le pays est notamment dénoncé par plusieurs responsables de l’opposition. Olivier Faure a choisi de concentrer sa critique sur ce symbole, rappelant également qu’une partie des Français ne part pas en vacances. La polémique porte donc moins sur le séjour d’Emmanuel Macron à Brégançon que sur la photographie choisie pour montrer ses vacances au moment où les températures restent particulièrement élevées et où des incendies touchent le territoire.

Brégançon, traditionnelle destination estivale des présidents

Emmanuel Macron n’est pas le premier chef de l’État à utiliser le fort de Brégançon pour ses vacances. Cette résidence présidentielle du Var accueille depuis plusieurs décennies les présidents français et leurs familles. Depuis son arrivée à l’Élysée en 2017, Emmanuel Macron y séjourne régulièrement durant l’été. Ses activités nautiques ont déjà été photographiées à plusieurs reprises, notamment ses sorties en jet-ski. Cette fois, le calendrier de publication de la photo a suffi à provoquer une nouvelle confrontation politique. Pour Olivier Faure, le message envoyé par cette image est sans ambiguïté : « Pendant la canicule, quand la France brûle, le président s’amuse en jet ski à Brégançon. »