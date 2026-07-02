Monique Barbut, ministre de la Transition écologique, s’est fait remarquer par ses critiques contre la climatisation. En pleine période de fortes chaleurs, elle a défendu un discours de sobriété et d’adaptation, laissant entendre que les Français devaient apprendre à supporter autrement la canicule.

Problème : la ministre a elle-même choisi une solution bien plus confortable. Alors qu’elle devait rentrer à Paris en TGV après un déplacement à Perpignan, son retour a finalement été remplacé par un vol commercial. La raison officielle avancée : éviter qu’elle ne se retrouve bloquée dans un train à cause des perturbations liées à la chaleur.

La climatisation, c’est trop. L’avion, ça passe

C’est ce contraste qui choque. D’un côté, une ministre critique la climatisation, symbole selon elle d’une mauvaise adaptation aux fortes chaleurs. De l’autre, cette même ministre renonce au train pour prendre l’avion afin d’éviter les désagréments provoqués par la canicule. Le message envoyé est désastreux : les Français doivent accepter l’inconfort, limiter leurs usages et revoir leurs habitudes, mais une ministre peut choisir l’option la plus rapide et la plus confortable dès que la chaleur complique son propre trajet.

Une écologie à deux vitesses

Le train représentait l’option la plus cohérente pour une ministre chargée de l’Écologie. L’avion, au contraire, incarne exactement ce que les discours officiels appellent régulièrement à réduire : des déplacements plus polluants, plus coûteux, plus confortables, réservés à ceux qui peuvent s’affranchir des contraintes ordinaires. Quand une responsable politique critique la climatisation mais choisit l’avion pour ne pas subir la chaleur dans un train, elle affaiblit elle-même son discours.

Les gueux subissent, la ministre s’en fiche

Pendant la canicule, les usagers des transports subissent les retards, les trains bondés, les wagons parfois surchauffés, les correspondances compliquées et les perturbations. Eux n’ont pas toujours d’alternative. Monique Barbut, elle, en a eu une : prendre l’avion. C’est précisément ce décalage qui nourrit la colère. C’est une contradiction flagrante entre les leçons données aux citoyens et le comportement adopté lorsqu’il s’agit de son propre confort.

Une parole écologique décrédibilisée

La transition écologique demande de la cohérence. Elle ne peut pas être crédible si ceux qui la portent publiquement s’autorisent des exceptions dès que les contraintes deviennent désagréables. Critiquer la climatisation suppose d’accepter soi-même une part d’inconfort. Défendre le train suppose de le prendre, y compris lorsqu’il est moins pratique. Appeler les Français à changer leurs habitudes suppose de montrer l’exemple. Dans cette affaire, Monique Barbut a fait l’inverse.

Une faute d’exemplarité

En pleine canicule, la ministre de l’Écologie devait incarner la sobriété qu’elle défend. Elle a préféré l’avion au train pour éviter les effets de la chaleur. Le symbole est terrible. Ceux qui gouvernent ne peuvent pas demander aux Français de supporter la chaleur, de limiter la climatisation et de modifier leurs comportements, tout en s’épargnant eux-mêmes les contraintes qu’ils imposent ou recommandent aux autres. Monique Barbut voulait donner une leçon de sobriété. Elle offre surtout un exemple d’hypocrisie politique.