97 cartouches Super Mario Bros rarissimes découvertes dans le Wisconsin

Kevin Braun, propriétaire du magasin de jeux OnestÀ à Waukesha dans le Wisconsin, pensait vendre quelques vieilles cartouches Nintendo pour une dizaine de dollars. En triant son stock, il tombe sur 97 exemplaires neufs de Super Mario Bros. / Duck Hunt, un variant de 1993 que personne n’avait jamais recensé. Ce lot dormait au fond d’un entrepôt depuis plus de trois décennies.

Une rareté pour les collectionneurs

La découverte représente une aubaine pour les collectionneurs. Les cartouches originales de Super Mario Bros. atteignent déjà des montants très élevés lors des ventes aux enchères. Cette version inédite, totalement absente des catalogues jusqu’à présent, pourrait faire grimper les prix encore davantage. Les premières pièces seront mises en vente par la maison Goldin dès ce mois d’août 2026.

Kevin Braun a immédiatement compris l’importance de sa trouvaille. Le marché des jeux vidéo rétro connaît une inflation spectaculaire ces dernières années, attirant investisseurs et passionnés. Ce variant 1993, jamais identifié auparavant, constitue une rareté absolue qui pourrait redéfinir les références en matière de collection Nintendo.