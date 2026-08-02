La Xbox Series X franchit la barre des 800 euros

Microsoft a annoncé une nouvelle hausse mondiale des prix de ses consoles Xbox Series X et Series S, effective depuis le 1er août, la troisième augmentation appliquée par le constructeur en un peu plus de treize mois.

Jusqu’à 150 dollars de plus selon les modèles

Les modèles équipés de 512 Go de stockage voient leur tarif augmenter de 100 dollars, tandis que les versions 1 To subissent une hausse de 150 dollars. Microsoft profite également de cette annonce pour confirmer l’arrêt de la commercialisation de son modèle 2 To, jugé trop coûteux à maintenir dans ce contexte. Aux États-Unis, la Xbox Series S d’entrée de gamme atteint ainsi désormais 500 dollars, soit le prix auquel se vendait la Xbox Series X lors de son lancement en 2020.

Le constructeur justifie cette décision par l’explosion du coût des composants, en particulier du stockage et de la mémoire, dont les prix auraient été multipliés par plus de 2,5 en quelques mois, avec un nouveau doublement redouté d’ici l’automne 2027 en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Un secteur entier touché par la crise des composants

Cette augmentation s’inscrit dans un mouvement plus large touchant l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo : Sony avait déjà relevé au printemps le prix de la PlayStation 5 en Europe, désormais vendue 649,99 euros pour le modèle standard et 899,99 euros pour la version Pro, tandis que Nintendo a prévenu que la Switch 2 passerait à 499,99 euros au 1er septembre.

Pour atténuer l’impact de cette hausse auprès des joueurs, Microsoft indique mettre en place plusieurs dispositifs destinés à rendre ses consoles plus accessibles, dont des solutions de paiement fractionné sans intérêt disponibles via les Microsoft Stores.