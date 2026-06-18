Rockstar Games a officialisé ce jeudi l’ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI. Le jeu pourra être réservé à partir du 25 juin sur les boutiques numériques et chez une sélection de revendeurs. L’annonce s’accompagne de la présentation de la jaquette officielle du jeu, construite dans le style visuel historique de la série, avec une mosaïque de personnages, véhicules et scènes d’action.

Une date pour les précommandes

Les précommandes de GTA 6 débuteront donc le jeudi 25 juin. À ce stade, Rockstar indique une disponibilité sur les stores numériques et chez certains revendeurs, sans détailler encore la liste complète des enseignes concernées. Le jeu est annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n’est affichée dans les informations actuellement mises en avant pour le lancement.

La jaquette officielle est dévoilée

La jaquette de GTA 6 reprend le format emblématique de la licence : plusieurs vignettes illustrées autour du logo central. On y retrouve notamment Jason et Lucia, un hélicoptère, une moto, une voiture de sport, un bateau, un crocodile et plusieurs scènes liées à l’univers de Vice City. Cette jaquette marque une nouvelle étape concrète dans la campagne de lancement du jeu. Jusqu’ici, Rockstar avait surtout communiqué à travers les trailers, les visuels officiels et la page dédiée au jeu.

Sortie prévue le 19 novembre 2026

Grand Theft Auto VI est attendu pour le 19 novembre 2026. Le jeu avait précédemment été repoussé, Rockstar ayant annoncé ce nouveau calendrier après un premier report à mai 2026.

L’histoire mettra en avant Jason et Lucia, deux personnages liés par une cavale criminelle dans l’État fictif de Leonida, avec Vice City comme décor central. Rockstar présente le jeu comme la plus grande évolution immersive de la série à ce jour.

Prix et éditions : pas encore d’information

Rockstar n’a pas encore communiqué le prix de GTA 6, ni les éventuelles éditions disponibles au lancement. L’heure exacte d’ouverture des précommandes le 25 juin n’a pas non plus été précisée.