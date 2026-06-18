En Italie, un nouveau parti d’extrême droite dépasse la Ligue dans un sondage pour la première fois

Le parti d’extrême droite italien émergent Futuro Nazionale a devancé pour la première fois la Ligue dans une enquête d’opinion, selon un sondage YouTrend publié jeudi. Ce résultat marque une étape symbolique dans la montée en puissance du mouvement fondé par l’ancien général Roberto Vannacci.

D’après le sondage, Futuro Nazionale est crédité de 5,9 % des intentions de vote, contre 5,8 % pour la Ligue, formation historique de la droite populiste italienne. L’écart reste faible, mais il confirme une dynamique favorable au nouveau parti, qui progresse régulièrement depuis plusieurs semaines dans les enquêtes d’opinion.

Le mouvement a été créé en février par Roberto Vannacci, ancien général de l’armée italienne devenu figure politique controversée, accompagné d’un petit groupe de parlementaires issus de la Ligue. Le parti entend désormais concurrencer directement son ancienne formation, au sein même du camp de la droite radicale italienne.

Cette percée intervient dans un contexte de recomposition de la droite italienne, où les équilibres internes restent fragiles malgré la présence de la coalition au pouvoir. La Ligue, autrefois force dominante du populisme italien, voit ainsi apparaître un concurrent direct sur son propre terrain idéologique.

Selon plusieurs analystes, la progression de Futuro Nazionale s’inscrit dans une tendance plus large de fragmentation de l’électorat d’extrême droite, avec l’émergence de nouvelles figures cherchant à capitaliser sur les thématiques identitaires et sécuritaires.

Si cette dynamique se confirme, elle pourrait à terme modifier les rapports de force au sein de la droite italienne, en particulier à l’approche des prochaines échéances électorales. Pour l’instant, l’écart reste faible, mais il symbolise un glissement politique en cours.