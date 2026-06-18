Le trafic pétrolier reprend dans le détroit d’Ormuz après l’accord américano-iranien

Le détroit d’Ormuz a connu une reprise notable du trafic maritime après la signature de l’accord de paix intérimaire entre les États-Unis et l’Iran. Selon des données de suivi des navires, plusieurs pétroliers ont de nouveau emprunté cette voie stratégique quelques heures seulement après l’annonce de l’accord.

Parmi eux, trois superpétroliers battant pavillon saoudien ont traversé le détroit en transportant environ six millions de barils de pétrole brut. Ces mouvements marquent un retour progressif à la normale dans l’un des passages maritimes les plus sensibles au monde pour le commerce énergétique.

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et la péninsule arabique, est un point de transit essentiel pour une grande partie des exportations mondiales de pétrole. Il avait été fortement perturbé durant le conflit, certains navires ayant même masqué leurs positions en désactivant leurs transpondeurs pour éviter les risques liés à la sécurité.

La reprise du trafic intervient dans un contexte de prudence persistante de la part des acteurs du transport maritime et des assurances. Malgré la désescalade politique, les compagnies restent attentives aux risques sécuritaires et à la stabilité réelle de la région.

Les experts du secteur estiment également que des opérations de sécurisation et de déminage pourraient être nécessaires afin de garantir la sûreté du passage pour les navires commerciaux. La situation reste donc surveillée de près par les autorités maritimes internationales.

Cette reprise du trafic constitue toutefois un signal important pour les marchés énergétiques mondiaux, alors que la stabilité du détroit d’Ormuz est considérée comme un facteur clé pour l’approvisionnement mondial en pétrole. Les prochains jours permettront de mesurer si ce retour des navires s’inscrit dans la durée ou s’il reste fragile dans un contexte encore incertain.