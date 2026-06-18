Deepfakes sexuels : un informaticien jugé en juillet à Paris pour avoir ciblé des milliers de personnalités

Un informaticien sera jugé en juillet devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir diffusé massivement des contenus pornographiques générés par intelligence artificielle mettant en scène des personnalités publiques. L’homme est soupçonné d’avoir créé et partagé plusieurs milliers de deepfakes sexuels à partir d’images détournées de célébrités, responsables politiques, journalistes et influenceurs.

L’enquête a été ouverte après plusieurs signalements concernant la diffusion de ces contenus sur différentes plateformes en ligne. Les investigations ont permis d’identifier un important volume de montages réalisés grâce à des outils d’intelligence artificielle capables de superposer le visage de personnes réelles sur des vidéos à caractère sexuel.

Un dossier emblématique des dérives de l’IA

Les deepfakes pornographiques constituent l’une des principales préoccupations des autorités face au développement rapide des technologies d’intelligence artificielle générative. Ces contenus peuvent porter gravement atteinte à la réputation, à la vie privée et à l’image des personnes visées, souvent sans leur consentement ni leur connaissance.

Selon les enquêteurs, les victimes potentielles se compteraient par milliers. Plusieurs personnalités auraient déjà déposé plainte ou se seraient constituées parties civiles dans cette affaire, qui figure parmi les plus importantes de ce type examinées par la justice française.

Le procès devrait également relancer le débat sur l’encadrement juridique des contenus générés par intelligence artificielle. Face à la multiplication des deepfakes, les pouvoirs publics européens et français cherchent à renforcer les moyens de lutte contre les usages malveillants de ces technologies tout en préservant les usages légitimes de l’IA.