Apple prépare une hausse de prix : l’iPhone, le Mac et l’iPad rattrapés par la crise des puces

Apple va augmenter les prix de plusieurs produits pour compenser l’explosion du coût des puces mémoire et de stockage. La décision est désormais assumée au plus haut niveau de l’entreprise : Tim Cook a reconnu que les hausses de tarifs devenaient « inévitables », après plusieurs mois durant lesquels Apple a tenté d’absorber une partie du choc sans le répercuter directement sur ses clients.

L’IA fait flamber les composants

La cause principale est la ruée mondiale vers l’intelligence artificielle. Les centres de données, les géants du cloud et les fabricants de serveurs achètent massivement de la mémoire haute performance, notamment la HBM utilisée pour les serveurs IA. Résultat : les capacités de production se déplacent vers ces composants très demandés, tandis que la mémoire DRAM et le stockage destinés aux smartphones, ordinateurs et tablettes deviennent plus chers et plus difficiles à sécuriser.

Apple ne peut plus absorber la facture

Jusqu’ici, Apple avait limité l’impact grâce à ses stocks et à sa puissance de négociation auprès des fournisseurs. Mais cette marge de manœuvre arrive à ses limites. Tim Cook explique que la pression sur les coûts est devenue intenable, en particulier sur la mémoire vive et le stockage, deux composants présents dans toute la gamme : iPhone, Mac, iPad, mais aussi certains produits professionnels.

Aucun produit officiellement désigné

Apple n’a pas encore précisé quels appareils augmenteront, ni à quelle date, ni dans quelles proportions. Le groupe n’a donc pas annoncé une grille tarifaire complète. Mais les produits les plus exposés sont ceux qui dépendent fortement de la mémoire et du stockage : MacBook, Mac mini, Mac Studio, iPad Pro et prochains iPhone haut de gamme. Les configurations avec beaucoup de RAM ou de stockage sont les plus sensibles à cette hausse des composants.

L’iPhone 18 arrive au mauvais moment

Le calendrier est particulièrement tendu pour Apple. La marque doit présenter en septembre sa prochaine génération d’iPhone, avec les iPhone 18 Pro et Pro Max attendus, ainsi qu’un premier modèle pliable. Cette gamme arriverait donc au moment où les prix des composants mémoire pèsent le plus fortement sur les marges. Des estimations évoquent un surcoût pouvant atteindre environ 270 dollars sur un prochain iPhone Pro si Apple décidait de préserver ses marges actuelles.

Les Mac pourraient être touchés avant les iPhone

Les Mac et les iPad pourraient subir les premières répercussions, car ils utilisent davantage de mémoire et de stockage selon les configurations. Les modèles professionnels, souvent choisis avec 1 To, 2 To ou plus de stockage, ainsi qu’avec de grosses capacités de mémoire unifiée, sont directement exposés. Pour les entreprises, cela signifie des budgets de renouvellement plus lourds et des cycles de remplacement potentiellement rallongés.

Apple cherche plus de capacité, pas des usines

Apple ne prévoit pas de construire ses propres usines de mémoire ou de stockage. Le groupe veut plutôt sécuriser davantage de volumes auprès de ses fournisseurs. Tim Cook a indiqué qu’Apple était prête à mobiliser son bilan financier pour aider à augmenter les capacités disponibles, sans détailler le mécanisme. Cela peut passer par des engagements d’achat, des accords de préfinancement ou des contrats plus longs avec les fabricants.

La piste chinoise reste politiquement sensible

Apple regarde aussi toutes les options d’approvisionnement, y compris les fournisseurs chinois de mémoire et de stockage. Mais les entreprises américaines doivent composer avec des règles de sécurité nationale et des licences spécifiques pour travailler avec certains acteurs chinois. Tim Cook estime que toutes les solutions doivent être examinées afin d’éviter une pénurie durable sur les composants essentiels.

Les clients français risquent une double peine

En France, la hausse pourrait être encore plus visible. Les produits Apple sont déjà vendus plus cher qu’aux États-Unis, notamment à cause de la TVA, des frais réglementaires, des coûts de distribution et des différences de positionnement tarifaire. Si Apple relève ses prix mondiaux, les nouveaux tarifs français pourraient donc amplifier l’écart, surtout sur les iPhone Pro, les MacBook Pro et les configurations très haut de gamme.

Un tournant avant le départ de Tim Cook

Cette annonce arrive aussi dans une période de transition interne. Tim Cook doit quitter son poste de directeur général le 1er septembre 2026 pour devenir président exécutif d’Apple. John Ternus, actuel responsable de l’ingénierie matérielle, prendra alors la direction générale du groupe. La hausse des prix sera donc l’un des dossiers les plus sensibles laissés à la nouvelle direction.