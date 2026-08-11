Gaz : le prix de référence augmentera de 5,6 % au 1er septembre

Le prix de référence du gaz augmentera de 5,6 % au 1er septembre, atteignant 172,05 euros TTC par mégawattheure, en raison de la hausse des marchés de gros. Environ six millions de ménages, abonnés à des offres indexées, seront touchés, tandis que les contrats à prix fixe restés inchangés, résultent de la perturbation des approvisionnements mondiaux due au conflit au Moyen-Orient.

Le prix repère de vente du gaz augmentera de 5,6 % au 1er septembre par rapport au mois précédent, selon la Commission de régulation de l’énergie. Il atteindra en moyenne 172,05 euros TTC par mégawattheure, sous l’effet de la hausse des cours sur les marchés de gros.

Environ six millions de ménages, soit près de 60 % des abonnés résidentiels au gaz, sont susceptibles d’être concernés. Il s’agit des consommateurs ayant souscrit une offre indexée sur ce prix de référence. Les foyers disposant d’un contrat à prix fixe ne subiront pas immédiatement cette augmentation.

Le conflit au Moyen-Orient fait bondir les cours

Depuis la suppression des tarifs réglementés, le prix repère publié chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie sert de référence aux fournisseurs et permet aux consommateurs de comparer les offres. L’autorité affirme que la hausse prévue en septembre est entièrement liée à l’évolution des prix du gaz sur les marchés.

Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz ont fortement perturbé l’approvisionnement mondial en hydrocarbures. Cet axe stratégique assure habituellement le transit d’environ 20 % des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Depuis le début de la guerre, l’indice TTF néerlandais, référence du marché européen, a progressé de plus de 93 %, passant d’environ 31,96 euros à 61,70 euros par mégawattheure.