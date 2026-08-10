Huile d’olive : une consommation massive, mais une production française encore marginale

La consommation d'huile d'olive en France a quasiment doublé depuis les années 1990, atteignant 110 000 tonnes par an, tandis que la production nationale reste marginale, ne représentant que 5 % des besoins. La filière française mise sur la qualité et les appellations d'origine, mais demeure dépendante des importations, principalement d'Espagne.

L’huile d’olive occupe une place croissante dans les habitudes alimentaires des Français. Sa consommation nationale est passée d’environ 44 000 tonnes par an à la fin des années 1990 à près de 110 000 tonnes aujourd’hui. Avec environ 1,5 litre consommé annuellement par habitant, la France constitue l’un des principaux marchés européens, derrière les grands pays méditerranéens. À l’échelle mondiale, la consommation devrait atteindre 3,25 millions de tonnes lors de la campagne 2025-2026, soit presque deux fois plus qu’au début des années 1990.

Cette demande contraste avec la faiblesse de la production française. En 2025, près de 23 800 tonnes d’olives ont été récoltées dans l’Hexagone, tandis que la campagne 2024-2025 a produit un peu plus de 5 700 tonnes d’huile. La filière nationale ne couvre donc qu’environ 5 % de la consommation française. À titre de comparaison, l’Espagne a produit 1,419 million de tonnes sur la même période, soit près de 250 fois le volume français.

Une filière française tournée vers le haut de gamme

L’oléiculture française représente environ 17 600 hectares cultivés, cinq millions d’oliviers et près de 40 000 producteurs, dont une majorité de particuliers ou de petites exploitations familiales. Environ 10 000 agriculteurs assurent entre 70 et 80 % des volumes. La transformation repose sur près de 300 moulins, principalement implantés dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Drôme, le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence.

Incapable de rivaliser sur les volumes avec l’Espagne, l’Italie ou la Tunisie, la filière française mise sur la qualité, les circuits courts et les indications géographiques. Le pays compte neuf huiles d’olive bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, notamment celles de Provence, de Nyons, de Nîmes, de Nice, de Corse et de la vallée des Baux-de-Provence. Ces produits sont généralement vendus plus cher que les huiles importées, mais leur traçabilité, leurs variétés locales et leur image artisanale leur permettent de trouver une clientèle dans l’épicerie fine, la restauration et le tourisme gastronomique.

Une dépendance structurelle aux importations

Environ 95 % de l’huile consommée en France est importée. L’Espagne fournit à elle seule près de 74 % des volumes, devant l’Italie, autour de 17 %, et plusieurs producteurs méditerranéens comme la Tunisie, le Portugal ou la Grèce. Cette dépendance place directement le marché français sous l’influence des récoltes espagnoles. Une sécheresse en Andalousie, une baisse des stocks ou une hausse des coûts de l’énergie peuvent rapidement se répercuter sur les prix affichés dans les supermarchés français.

Entre 2022 et 2024, les prix de l’huile d’olive ont ainsi augmenté de 78 % dans l’Union européenne, après deux mauvaises récoltes provoquées notamment par la chaleur et la sécheresse. L’amélioration de la production mondiale, remontée à environ 3,57 millions de tonnes en 2024-2025, a ensuite favorisé une baisse de 23 % des prix européens en 2025. Pour la France, l’enjeu économique consiste désormais à développer les vergers et moderniser les moulins sans abandonner un positionnement haut de gamme. L’huile française restera minoritaire en volume, mais elle peut générer davantage de valeur grâce aux appellations, à la vente directe et à l’attractivité des territoires oléicoles.