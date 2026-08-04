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Gazole à 2,22 euros : le plein coûte désormais 17,50 euros de plus qu’en juillet

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Gazole à 2,22 euros : le plein coûte désormais 17,50 euros de plus qu’en juillet
Gazole à 2,22 euros : le plein coûte désormais 17,50 euros de plus qu’en juillet

Les prix des carburants poursuivent leur envolée en France, avec une hausse particulièrement brutale pour le gazole. La semaine dernière, son prix moyen a atteint 2,2158 euros le litre, soit cinq centimes supplémentaires en sept jours. Il s’agit de la quatrième semaine consécutive d’augmentation.

Depuis le début du mois de juillet, le gazole a gagné environ 35 centimes par litre. Pour un réservoir de 50 litres, cette progression représente un surcoût de 17,50 euros à chaque passage à la pompe. Le carburant se rapproche ainsi de son record historique d’avril, lorsqu’il avait dépassé 2,31 euros le litre.

L’essence reste également proche de ses sommets

Le SP95 s’affichait en moyenne à 2,0659 euros le litre, le SP95-E10 à 2,0235 euros et le SP98 à 2,0889 euros. Ces tarifs ont peu évolué au cours de la dernière semaine, mais restent à leur plus haut niveau depuis la mi-mai. Ils se situent désormais à seulement quelques centimes des records enregistrés au printemps.

Cette flambée s’explique principalement par les tensions au Moyen-Orient et les incertitudes entourant la circulation dans le détroit d’Ormuz. Après avoir évolué autour de 90 dollars, le baril de Brent est redescendu à 83,40 dollars à la suite de l’annonce de discussions diplomatiques. Cette détente pourrait finir par atteindre les stations-service, mais son effet ne sera ni immédiat ni garanti si la crise entre l’Iran et les États-Unis se prolonge.

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