Vosges : un haut responsable policier aurait montré des cadavres à des stagiaires de 15 ans

Une enquête préliminaire pour « tentative de corruption de mineurs » a été ouverte contre un officier de police dans les Vosges. Il lui est reproché d’avoir présenté des photographies de cadavres provenant d’enquêtes judiciaires à quatre lycéennes de 15 ans, accueillies en stage au commissariat d’Épinal.

L’homme mis en cause serait le chef d’état-major de la police nationale dans le département. Suspendu à titre conservatoire depuis plusieurs semaines, il fait désormais l’objet d’investigations menées par l’Inspection générale de la police nationale. Son matériel informatique a été saisi afin de déterminer la nature et l’origine des images présentées.

Des photographies également couvertes par le secret de l’enquête

Au-delà du caractère potentiellement traumatisant de ces images pour des mineures, leur diffusion pose la question du respect du secret de l’enquête. Ces photographies auraient été extraites de dossiers judiciaires auxquels le policier pouvait avoir accès dans le cadre de ses fonctions, sans être destinées à une présentation pédagogique à des stagiaires.

L’enquête devra établir les circonstances précises de la diffusion et les motivations de l’officier. La qualification retenue est passible d’une peine maximale de trois ans de prison et de 75 000 euros d’amende. La suspension reste une mesure conservatoire et le policier demeure présumé innocent tant qu’aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue.