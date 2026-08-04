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Troyes : un ancien professeur de yoga accusé de viols sous couvert de « thérapie »

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Troyes : un ancien professeur de yoga accusé de viols sous couvert de « thérapie »
Troyes : un ancien professeur de yoga accusé de viols sous couvert de « thérapie »

Un ancien enseignant de yoga ayant exercé à Troyes a été mis en examen pour des viols, des agressions sexuelles et des abus de faiblesse visant plusieurs femmes. Âgé de 74 ans et désormais retiré de cette activité, il avait été placé sous contrôle judiciaire en novembre 2025. Certains des faits examinés remonteraient à 1998.

Au moins cinq femmes figureraient parmi les victimes présumées, dont une était mineure au moment des faits. L’homme est notamment poursuivi pour viols et agressions sexuelles par une personne ayant autorité, agression sexuelle sur une mineure de plus de 15 ans et abus de faiblesse.

La piste d’une emprise sectaire examinée

D’anciennes élèves affirment que les agressions présumées auraient été présentées comme des pratiques thérapeutiques associées au yoga. Décrit par certains proches comme une personnalité charismatique, voire comme un « gourou », le professeur aurait pu exercer une forme d’emprise sur les femmes qui fréquentaient son centre, une hypothèse que la justice n’exclut pas.

Le dossier rassemble plusieurs procédures ouvertes après des plaintes déposées dans différentes régions françaises. L’ancien professeur a l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes pendant la poursuite de l’instruction. Son avocat n’a pas souhaité commenter l’affaire et son client demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

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