Narbonne : un père soupçonné de viols incestueux sur ses filles placé en détention

Un chauffeur de bus de 48 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire dans l’Aude. Père de quatre enfants, il est soupçonné d’avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur trois de ses filles, ainsi que des violences sur ses enfants.

L’affaire a été révélée après la plainte de sa fille aînée, âgée de 18 ans. Celle-ci accuse son père de l’avoir agressée sexuellement et d’avoir violé ses deux sœurs cadettes, aujourd’hui âgées de 15 et 17 ans. Interpellé le 8 juillet, le suspect a été présenté à un magistrat deux jours plus tard.

Des armes découvertes au domicile familial

L’homme a été mis en examen pour « viol incestueux commis sur un mineur par un ascendant », « agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant » et « agression sexuelle incestueuse ». Lors de la perquisition du domicile familial, les gendarmes ont également saisi plusieurs armes à feu et armes blanches.

La mère des enfants est poursuivie pour non-dénonciation de crimes et placée sous contrôle judiciaire. Les deux filles encore mineures ont été éloignées du domicile par l’Aide sociale à l’enfance. Une information judiciaire a été ouverte afin de vérifier les accusations et de préciser les responsabilités de chacun. Les personnes mises en cause restent présumées innocentes jusqu’à leur éventuel jugement.