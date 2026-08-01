Chants racistes dans une féria de l’Ain : cinq jeunes hommes poursuivis par la justice

Cinq hommes âgés de 22 à 27 ans sont poursuivis après avoir entonné des chants racistes pendant la féria de Marboz, dans l’Ain. Sept personnes avaient initialement été interpellées et placées en garde à vue, mais deux d’entre elles ont finalement été mises hors de cause.

Les cinq suspects sont notamment poursuivis pour injure publique fondée sur l’origine, l’ethnie, la nation, la prétendue race ou la religion, ainsi que pour provocation publique à la discrimination. Ils auraient reconnu les faits et adressé, avant leur interpellation, un courrier d’excuses et de regrets à la mairie de Marboz.

Un stage contre les discriminations à la Maison d’Izieu

Les jeunes hommes seront convoqués à la mi-août devant un délégué du procureur afin de recevoir un avertissement pénal probatoire. Ils doivent également être orientés vers un stage de citoyenneté consacré à la lutte contre les discriminations, organisé au musée-mémorial de la Maison d’Izieu, lieu associé à la mémoire des enfants juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’affaire avait été signalée par le préfet de l’Ain, la municipalité, la plateforme Pharos et le Pôle national de lutte contre la haine en ligne. La Licra et le groupe à l’origine de la chanson détournée ont également porté plainte. Les cinq hommes sont ainsi poursuivis pour contrefaçon, ajoutant une dimension liée au droit d’auteur aux qualifications visant les propos racistes.