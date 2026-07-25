Projet d’attaque présumé à Sarcelles : six hommes présentés à la justice antiterroriste

Six hommes suspectés d'implication dans un projet d'attaque à Sarcelles sont présentés à des juges antiterroristes après la découverte d'un véhicule contenant des armes à proximité d'une synagogue. L'enquête, menée par le Parquet national antiterroriste, explore leurs rôles et les cibles potentielles de cette menace.

Six hommes soupçonnés d’être impliqués dans un projet d’attaque à Sarcelles (Val-d’Oise) doivent être présentés samedi à des juges antiterroristes, à l’issue de leur garde à vue. Cette procédure s’inscrit dans l’enquête ouverte par le Parquet national antiterroriste (PNAT) après la découverte, le 11 juillet, d’un véhicule contenant des armes de guerre à proximité d’une synagogue de la commune.

L’affaire avait débuté après un signalement de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les forces de l’ordre avaient retrouvé une voiture volée stationnée près d’un complexe cinématographique et à quelques centaines de mètres d’une synagogue. À l’intérieur se trouvaient notamment un fusil d’assaut de type Kalachnikov, un pistolet Beretta ainsi que plusieurs chargeurs. Environ 300 personnes avaient été évacuées par mesure de précaution.

Une enquête pilotée par le Parquet national antiterroriste

À la suite de cette découverte, le PNAT a ouvert une information pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes contre les personnes ainsi que pour transport, détention et acquisition d’armes en lien avec une entreprise terroriste. Les investigations sont menées par la DGSI, la Sous-direction antiterroriste (SDAT), la Direction nationale de la police judiciaire et les services du Val-d’Oise.

Les six suspects doivent désormais être présentés aux magistrats antiterroristes, qui décideront d’éventuelles mises en examen et des suites judiciaires à donner au dossier. Les enquêteurs cherchent notamment à établir le rôle précis de chacun et à déterminer si un passage à l’acte était imminent.

Les investigations se poursuivent

À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué publiquement sur l’identité des suspects ni sur leurs motivations. Les circonstances exactes du projet d’attaque présumé restent en cours d’établissement et les investigations se poursuivent afin de déterminer les éventuelles cibles visées, les complicités et l’origine des armes retrouvées dans le véhicule.