Nouvelle-Calédonie : le centriste Milakulo Tukumuli s’empare de la présidence du gouvernement

La présidence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie revient à Milakulo Tukumuli, chef de file de L’Éveil océanien. Son accession à la tête de l’exécutif confirme le rôle central acquis par cette formation centriste, devenue indispensable pour départager les blocs indépendantiste et loyaliste après les élections provinciales de juin.

Les indépendantistes avaient remporté 26 des 54 sièges du Congrès, contre 24 pour l’alliance non indépendantiste Les Loyalistes-Le Rassemblement. Avec seulement quatre élus, L’Éveil océanien s’est retrouvé en position d’arbitre. Son rapprochement avec les loyalistes avait déjà permis l’élection de Virginie Ruffenach à la présidence du Congrès par 28 voix contre 26.

Un parti minoritaire devenu incontournable

La désignation de Milakulo Tukumuli illustre le poids politique considérable que peut exercer une petite formation dans une assemblée sans majorité. L’Éveil océanien, qui représente notamment une partie de la communauté wallisienne et futunienne, cherche à dépasser l’affrontement historique entre partisans de l’indépendance et défenseurs du maintien dans la France.

Le nouveau président devra toutefois diriger un exécutif traversé par des positions profondément opposées. Reconstruction après les violences de 2024, crise du nickel, finances publiques et avenir institutionnel de l’archipel constituent autant de dossiers urgents. Sa capacité à maintenir le compromis qui l’a porté au pouvoir déterminera si cette victoire centriste ouvre une période de stabilité ou seulement une nouvelle phase de négociations fragiles.