« Ceuta est l’avant-goût de ce qui menace l’Europe » : Robert Ménard s’exprime dans Opinion Internationale

Alors que l’Europe fait face à une crise migratoire d’une ampleur inédite à Ceuta, Robert Ménard prend la parole. Dans une tribune publiée par Opinion Internationale, le maire de Béziers livre une analyse alarmiste de la situation et appelle les dirigeants européens à rompre avec ce qu’il considère comme des années de renoncements en matière migratoire.

En quelques jours, près de 60 000 migrants ont pénétré dans l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc, principalement à la nage ou en franchissant les dispositifs frontaliers. Si une grande partie d’entre eux est depuis retournée au Maroc, cet afflux massif a provoqué une onde de choc politique en Espagne comme dans plusieurs capitales européennes.

Dans son texte, intitulé « Ceuta, après la peur, que faire ? », Robert Ménard voit dans cette séquence bien davantage qu’un simple épisode migratoire. Pour lui, Ceuta constitue « l’avant-goût de ce qui menace l’Europe », estimant que le continent est confronté à une pression migratoire appelée à s’intensifier.

L’édile de Béziers pointe plusieurs facteurs ayant favorisé cette crise : la politique de régularisation engagée par le gouvernement espagnol, une récente décision de justice limitant les refoulements immédiats de certains migrants arrivés par la mer ainsi que les tensions diplomatiques entre Madrid et Rabat. Mais, selon lui, ces explications ne suffisent pas à comprendre un phénomène qu’il juge désormais structurel.

Robert Ménard affirme comprendre les motivations de ceux qui quittent leur pays, évoquant la pauvreté, l’absence de perspectives économiques ou encore les conséquences du changement climatique. « Comprendre n’oblige pas à baisser les bras », écrit-il néanmoins, refusant que cette réalité conduise à une politique qu’il juge impuissante.

Dans cette tribune, il alerte également sur les conséquences qu’il attribue à une immigration qu’il estime insuffisamment maîtrisée : pression sur le modèle social, difficultés d’intégration, développement du communautarisme et remise en cause, selon lui, de certaines libertés fondamentales. Il insiste notamment sur la défense de la liberté individuelle, de l’égalité entre les femmes et les hommes et du modèle républicain français.

Sur le terrain politique, Robert Ménard appelle à des mesures qu’il juge plus fermes : renforcement des contrôles aux frontières, accélération des expulsions des étrangers en situation irrégulière ayant commis des infractions, révision de la politique des visas et conditionnement de l’aide au développement envers les États qu’il accuse de ne pas coopérer avec les pays européens.

En conclusion, le maire de Béziers estime que la crise de Ceuta impose désormais aux responsables politiques de tenir un discours de vérité sur les enjeux migratoires. Il appelle à conjuguer fermeté, clarté et respect, estimant que l’Europe ne peut plus se contenter de réponses ponctuelles face à une crise qu’il considère comme durable.