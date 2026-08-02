Wim Wenders retire une scène controversée 50 ans après

Le réalisateur allemand Wim Wenders a annoncé le retrait définitif d’une scène de son film Faux Mouvement, sorti en 1975, dans laquelle l’actrice Nastassja Kinski apparaissait partiellement dénudée alors qu’elle n’avait que 13 ans, mettant fin à plus d’une décennie de démarches de la comédienne pour obtenir ce changement.

Une décennie de demandes restées sans réponse

Dans une déclaration commune publiée fin juillet sur le site de la Fondation Wim Wenders, le cinéaste de 80 ans indique avoir présenté ses excuses à Nastassja Kinski et accédé à son souhait de couper la scène qu’elle contestait depuis plus de dix ans. Fin mai, l’actrice, aujourd’hui âgée de 65 ans, avait expliqué dans un entretien au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung avoir tenté en vain pendant quinze ans d’amener le réalisateur à modifier le film.

Début juin, Wim Wenders avait dans un premier temps annoncé le retrait provisoire de l’ensemble du film, reconnaissant que Nastassja Kinski aurait dû être mieux protégée à l’époque du tournage, avant que les deux artistes ne parviennent finalement à cet accord permettant au film de continuer à exister, débarrassé de la scène litigieuse.

Un dialogue engagé avec les institutions du cinéma allemand

La Fondation Wim Wenders, qui détient les droits d’exploitation du film, précise que la nouvelle version a été mise à disposition de Nastassja Kinski afin qu’elle puisse en prendre connaissance avant sa diffusion. Les deux artistes ont exprimé le souhait que le souvenir du film ne soit plus, à l’avenir, assombri par ce conflit, et que leur longue relation amicale soit rétablie.

La fondation avait par ailleurs annoncé vouloir engager un dialogue plus large avec les institutions cinématographiques allemandes autour du traitement des œuvres controversées du XXe siècle, une réflexion qui doit désormais se poursuivre au-delà du seul cas de Faux Mouvement.