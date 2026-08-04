Neymar envisage d’arrêter le foot en décembre : «Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire»

Neymar se pose des questions sur la suite de sa carrière. Sous contrat avec Santos jusqu’au 31 décembre 2026, l’attaquant brésilien de 34 ans envisage désormais toutes les possibilités : prolonger avec son club formateur, rejoindre une autre équipe ou mettre définitivement un terme à sa carrière professionnelle.

Rester à Santos, partir ou tout arrêter

Interrogé lundi soir lors d’une vente aux enchères caritative organisée à São Paulo, Neymar n’a pris aucun engagement concernant son avenir. « Quand mon contrat se terminera, je réfléchirai à l’idée de rester à Santos, de partir ou d’arrêter de jouer. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Le Brésilien assure néanmoins qu’il ne ressent pas d’urgence à prendre une décision. Il entend terminer la saison avec Santos avant d’étudier les différentes possibilités qui pourraient se présenter. « On y va petit à petit, match après match. Je me sens bien physiquement », a-t-il ajouté.

Une carrière freinée par les blessures

La question de son avenir revient régulièrement depuis plusieurs saisons. Neymar a été confronté à de nombreuses blessures, dont une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche en octobre 2023. Cette grave blessure l’avait éloigné des terrains pendant environ 1 an. Son passage à Al-Hilal, entre 2023 et janvier 2025, avait été fortement perturbé par ses problèmes physiques. Libéré de son contrat avec le club saoudien, il avait choisi de revenir à Santos, son club formateur, avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et de préparer la Coupe du monde 2026. Malgré de nouvelles périodes d’indisponibilité, Neymar affirme aujourd’hui se sentir suffisamment bien pour enchaîner les rencontres. Il ne garantit toutefois pas qu’il continuera au-delà de l’échéance de son contrat.

Son histoire avec le Brésil est terminée

Cette incertitude concerne uniquement sa carrière en club. Neymar a déjà annoncé la fin de son parcours avec la sélection brésilienne après l’élimination de la Seleçao en 8es de finale de la Coupe du monde 2026. Le Brésil avait été battu 2-1 par la Norvège. Entré en jeu durant la rencontre, Neymar avait inscrit sur penalty le dernier but de sa carrière internationale, sans pouvoir empêcher l’élimination de son équipe. Il avait quitté la pelouse en larmes avant de confirmer quelques semaines plus tard qu’il ne porterait plus le maillot brésilien. À 34 ans, l’attaquant a donc définitivement refermé le chapitre de la Seleçao. Sa réflexion porte désormais sur la poursuite ou non de sa carrière professionnelle.

Son père assure qu’il continuera

Neymar da Silva Santos, le père et représentant du joueur, ne semble pas croire à une retraite dès la fin de l’année. Interrogé lors de la même soirée caritative, il a répondu avec humour. « Neymar adore jouer au football. Que va-t-il faire d’autre ? Il n’a pas encore de diplôme de médecine, alors il va continuer à jouer », a-t-il déclaré. Le père du Brésilien avait déjà demandé publiquement à son fils de poursuivre sa carrière après la Coupe du monde. Neymar, lui, ne ferme aucune porte et refuse pour le moment de confirmer les propos de son représentant.

Santos attendra la fin de la saison

Neymar reste pleinement engagé avec Santos jusqu’au terme de son contrat. Le club brésilien doit notamment disputer les 8es de finale de la Copa Sudamericana contre les Équatoriens de Macará. Le joueur a récemment été critiqué après avoir participé à un tournoi de poker pendant qu’une partie de ses coéquipiers disputait une rencontre de Copa Sudamericana au Venezuela. Malgré cette polémique, il assure vouloir avancer match après match et ne prendre aucune décision précipitée. Son avenir devrait donc rester incertain pendant encore plusieurs mois. Au 31 décembre, Neymar devra choisir entre une prolongation à Santos, un dernier contrat dans un autre club ou la fin d’une carrière professionnelle commencée en 2009.